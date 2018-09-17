SpaceX’in Tarihi Açıklamasından Önce BFR Hakkında Her Şey

Elon Musk’ın 21. yüzyıl başlarında kurduğu şirketi SpaceX, yakında Ay’a turist gönderme planlarını açıklayacak. Bilim camiası ise bu planlardan dolayı oldukça endişeli, zira sonucun felaketle sonuçlanabileceği söyleniyor. Ayrıca SpaceX, tüm çalışmaları sır gibi saklıyor. Projeye ilişkin ilgi çekici detayları sizin için derledik.

SpaceX’in Big Falcon Rocket (BFR) isimli bir projesi var. Bu roket, 100’ü aşkın sıradan yolcuyu uzaya gönderebilecek kapasiteye sahip. Şirketin halihazırda çalıştığı kanıtlanan ve sürekli uzaya yük taşıyan Falcon9 ve Falcon Heavy roketlerinden farklı olan BFR, sır gibi saklanıyor. Onun hakkında tek bilgimiz görsellerden ve Musk tarafından yapılmış sınırlı açıklamalardan ibaret.

SpaceX’in BFR için karbon fiberden yapılmış bir prototip inşa ettiği söyleniyor. Havacılık mühendisleri, bilim insanları, astronotlar ve Musk, asıl amacı Mars’a insan taşımak olan BFR’nin güvenliğinden endişe ediyorlar. Nitekim bu sistem geliştirildiyse test edilmek zorunda.

Geçtiğimiz hafta SpaceX, 18 Eylül TSİ 04.00’da BFR’nin ilk testi olma niteliği taşıyacak Ay yolcuğuyla ilgili resmi açıklama yapacak. Bu açıklamada ilk yolcuların kimler olacağı, kalkışın ne zaman gerçekleştirileceği duyurulacak. Yani Musk’ın Mars kolonizasyonu hakkındaki ilk önemli adımı hakkındaki detayları öğreneceğimiz büyük gün yarın.

Geçtiğimiz Aralık ayında Los Angeles’ta dev bir beyaz çadır ortaya çıktı. Kimse bu çadırın içinde dönen çalışmalar hakkında bir fikir sahibi değildi. Elon Musk’ın 500 bin dolar yatırıp 20 bin metrekarelik bir alanda BFR için çalışmaları hızlandırdığından söz edildi. Ardından Musk iddiaları kabul ederek burada BFR’nin geliştirildiğini itiraf etti.

Musk’ın son iki yıldan beri dünyanın farklı noktalarında konuk olduğu konferanslarda açıkladığı Mars planına göre BFR, 2022 yılında Mars’a ilk insansız yükünü gönderecek. Ardından 2024 yılında da aynı roket sistemiyle insanlar taşınacak. SpaceX’in gizemli çadırı içerisinde mühendisler, son derece gizli çalışmalar yürüterek BFR’nin karbon fiberden yapılmış bir prototipini geliştirdiler.

BFR’nin “uzay gemisi” olarak tanımlayabileceğimiz yaklaşık 47 metrelik yolcu ve yük kapsülü, yaklaşık 58 metre uzunluğunda olan ateşleme sisteminin üzerine oturtulmuş durumda. Yani yaklaşık 105 metrelik bir sistemden söz ediyoruz. Bu roket, New York’taki Özgürlük anıtından 12 metre daha yüksek. Daha yakından bir örnek vermek gerekirse, İstanbul’daki Galata Kulesi’nden 38 metre daha yüksek.

BFR roketinin yakıt haznesine yaklaşık 4000 ton yakıt koyulabiliyor. Bu yakıt, 47 metrelik uzay gemisini içindeki 100’ü aşkın yolcu ya da 150 tonu bulan yükle uzaya fırlatabiliyor. Tüm bunlarla birlikte BFR roket sistemi, iniş yaptığı bölgede tekrar yakıt doldurularak kullanılabiliyor.

Dünya yüzeyinden kalkış yapmak, yer çekimi etkisinden kurtulup uzay boşluğuna girmek, aylarca Mars’a uçuş yapıp yüzeye tekrar iniş yapmak, yakıt doldurmak ve aynı şekilde Dünya’ya dönmek. Sonuç: BFR kesinlikle basit bir uzay gemisi olamaz!

Musk, BFR sisteminin çalıştığını kanıtlayarak diğer roketleri tarihe gömmek istiyor. Kendisine göre ilk prototip 2019 yılında hazır olmalıydı. Elon Musk ve ekibi bazı işleri bitirmek için kısa sürede yüksek baskı altında çalışmalarıyla biliniyorlar.

BFR’nin Los Angeles Limanı’nda inşa edilmesinin de bir sebebi var. İlk gemi buradan Panama Kanalı’na deniz yoluyla taşınıp Teksas’a görütürelecek. İlk test başarılı olursa, beyaz çadırın yaklaşık 10 katı büyüklüğünde BFR fabrikası kurulacak.

Elon Musk, roketin karbon fiber kompozitlerin özel bir versiyonu ile üretileceği bilgisini daha önce paylaşmıştı. Olabildiğince hafif, uzay şartlarına uzun süreler boyunca dayanabilecek bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Aynı büyüklükteki çelik bir yapıdan 5’te 1’i oranda daha hafif bir olması karbon fiberi mantıklı kılıyor.

BFR, bugüne kadar görüğümüz diğer roket sistemlerinden çok farklı olacak. Onun hakkındaki tüm detayları yarın sabah öğrenmiş olacağız. Daha önce de söylediğimiz gibi yakında Ay’a yapılması planlanan ilk sefer, 2022 ve 2024 yıllarında Mars’a düzenlenecek seferlerin bir denemesi niteliğinde. Bu nedenle bizi takip etmeye devam edin, yarın sabah görüşmek üzere :)