SpaceX'in Uzay Aracı Dünya'ya Dönüş Yaptı

SpaceX'in Dragon isimli personel taşıyıcı uzay aracı, görevini tamamladı ve Atlantik Okyanusu'na iniş yaptı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru sabahın erken saatlerinde ateşlenen SpaceX’in personel taşıyıcı uzay aracı, görevini başarıyla gerçekleştirdikten sonra yavaşça Dünya’ya geri süzülmeye başladı ve Atlantik Okyanusu’na güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

“SpaceX’in #CrewDragon aracı, uçuş testini tamamladıktan sonra Atlantik Okyanusu’nun Doğu Florida kıyılarına saat 08.45’te iniş gerçekleştirdi”

Dragon aracının bu görevi tamamlaması SpaceX adına çok önemli bir başarı olarak görülüyor. Elon Musk’ın NASA ile arasını sıkı tutması, SpaceX şirketini insanlı uzay yolculuğuna bir adım daha yaklaştıracak. NASA, 2011’den beri kendi astronotlarını uzaya gönderemediği için Rusya’ya 80 milyon dolar civarında bir ücret ödüyordu. Bu yüzden NASA, SpaceX’le 2014’te yaptığı anlaşma sayesinde Rusya’ya para ödemekten kurtulacak ve astronotlarını artık SpaceX ile uzaya gönderecek.