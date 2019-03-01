SpaceX'in Uzaya Göndereceği Manken ile Tanışın: Ripley

SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir manken göndereceği haberini dün paylaşmıştık. Şimdi de şirketin sahibi Elon Musk, 'Ripley' adını verdiği bu mankenin görüntüsünü paylaştı.

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, bu sabah paylaştığı tweet'te, Crew Dragon uzay kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceği mankenin görüntüsünü ortaya çıkardı. Musk'ın Ripley adını verdiği bu manken, SpaceX'in gelecekte NASA'yla birlikte gerçekleştireceği insanlı uzay görevlerinin test aşaması için oldukça büyük önem arz ediyor.

Birçok sensörü içinde bulunduran Ripley, Dünya'ya geri döndüğünde getirdiği veriler sayesinde projenin devam edebilmesi için gerekli bilgileri de sağlamış olacak. SpaceX Yapım ve Uçuş Güvenilirliği Başkan Yardımcısı Hans Koenigsmann, dünkü açılış brifinginde yaptığı konuşmada "Biz bunu akıllı bir şey olarak görüyoruz. Adı da Ripley. Onu abartabileceğimiz kadar abarttık, her yerinde sensörler var" sözlerini sarf etti.

Muhtemelen 1979 yapımı Alien filminde Sigourney Weaver’ın oynadığı karaktere gönderme olan Ripley, geçtiğimiz sene bir Tesla Roadster'ın içinde Mars'a gönderilen Starman'in yolundan giden manevi takipçisi. Gerçek astronotlara yolculukta neler olabileceği gösterecek olan Ripley, Ağustos 2017'de tanıtılan SpaceX uzay kıyafetini giyiyor.