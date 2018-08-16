SpaceX’in Uzaya İnsan Göndereceği Tarihi Görevi Açıklandı

Bir özel şirket olarak SpaceX, son yıllarda NASA’nın ve çeşitli uzay ajanslarının uydularını ve ikmallerini uzaya göndererek para kazanıyor. Şirket bugüne kadar uzaya hiç insan göndermedi. Şimdi tarihinde ilk kez, Uluslararası Uzay İstasyonu’na insan göndermeye hazırlanıyor.

Günümüz teknolojik gelişmelerinin büyük bir kısmı, dışarıdan bakıldığında devletlerle ilişkisi olmayan özel şirketler tarafından kontrol ediliyor. Uzay teknolojileri konusunda insanlığın ufkunu belirleyen SpaceX de bunlardan birisi. Tarihin ilk yeniden kullanılabilir roketini üreten, son iki yıldır bu roketleri kullanarak uzaya yük taşıyan şirket, artık daha fazlasını istiyor.

Aslında SpaceX’in ana hedeflerinden birisi zaten uzaya insan gönderebilmek, hatta bu insanları Mars’a ulaştırmak. Dolayısıyla bugüne kadar yapılan bütün başarılı cansız yük taşımalarını bir nevi deney olarak görebiliriz. SpaceX’in Hawthorne Kaliforniya’daki genel merkezinde Dragon kapsülü ile uzaya gönderilecek astronotlarla bir basın toplantısı düzenlendi. Dragon kapsülü, Falcon 9 ve Falcon Heavy roketlerinin ucunda bulunan ve yükleri muhafaza eden haznenin ta kendisi. Bu kez içerisinde 4 astronot bulunacak.

SpaceX’in riskli görevinde Dragon kapsülü içindeki ekibi neler bekliyor?

Başlangıç olarak SpaceX, Demo-1 adını verdiği bir mürettebatsız uçuş gerçekleştirecek. Bu görevde astronotların içinde bulunmaları için özelleştirilmiş Dragon kapsülünün aynısı kullanılacak, fırlatma önümüzdeki Kasım ayında gerçekleşecek.

İkinci aşamada Uçuş Testi olarak adlandırılıyor. SpaceX, Falcon 9 roketinin özelleştirilmiş Dragon kapsülünü nasıl taşıdığını deniyecek. Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde gerçekleştirilecek testte yine astronotlar yer almayacaklar. Bu aşama için ne NASA ne de SpaceX bir tarih açıklamasında bulundu. Söylentiler 2019’un ilk aylarını işaret ediyor.

Üçüncü aşama Demo-2 olarak adlandırılıyor. ABD Hava Kuvvetleri’nden Albay Bob Behnken ve eski Deniz Kuvvetleri test pilotu Doug Hurley, Dragon kapsülü ile uzaya fırlatılan ilk insanlar olacaklar. 18 yıldır NASA’da görev yapan Hurley, “Eski taşıma kapsülleri çok ağırdı. SpaceX her şeyi yeniden tasarladı.” diyor. Demo-2’nin Nisan 2019’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu projenin arkasında aslında sadece SpaceX yok, hepimizin yakından tanıdığı havacılık şirketi Boeing de var. Şu sıralar iki şirket uzay teknolojiler için yarışta olsalar da tarihi bir ilki başarmak için ortak görev yapacaklar.

SpaceX’in bütün planları yolunda gider, Nisan ayında tarihi Demo-2 uçuşu gerçekleştirilirse NASA, diğer iki astronot Mike Hopkins ve Victor Glover ile birlikte ilk gerçek operasyonel uçuşu yapmak için hazırlanacak.

Tüm bu süreç başarılı olarak tamamlanırsa, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmesi gereken astronotlardan artık SpaceX sorumlu olacak. Uçuşlar zamanla düzenli hale gelecek, insanların uzaya gidip gelmeleri kolaylaşacak.

21. yüzyıl teknolojisiyle bile uzay son derece tehlikeli bir yer. Sizin için SpaceX’in bu tarihi çabası hakkındaki bütün detayları açıklamaya devam edeceğiz, takipte kalın :)