ABD merkezli özel uzay taşımacılığı SpaceX, tek seferde 143 uydunun uzaya fırlatılacağı Transporter-1 görevinin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Şirket, yarın TSİ 18.00'de yeni bir fırlatma yapmayı deneyecek.

Elon Musk'ın CEO'luğunu üstlendiği ABD merkezli özel uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, tek bir Falcon 9 roketinde 143 uyduyu uzaya göndereceği Transporter-1 görevini erteledi. Normal şartlarda bugün TSİ 17.40 için planlanan fırlatma, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelenmek zorunda kaldı.

SpaceX tarafından yapılan açıklamada fırlatmanın, yarın TSİ 18.00'de Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden tekrar deneneceği bilgisine yer verildi. Şirket, yapılan açıklamada "Olumsuz hava koşulları nedeniyle görevi bugün başlatmayacağız. Takım veri toplamak için T-30 saniyeye kadar geri sayıma devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Yarınki fırlatma, SpaceX'in web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Tek seferde 143 uydunun yörüngeye çıkarılması hedefleniyor:

Transporter-1 görevi, SpaceX'in çeşitli 133 küçük uyduyu ve şirketin 10 Starlink internet uydusunu taşıdığı ilk özel yolculuk paylaşım görevi olacak. Şirketin üretim şefi Andy Tran, tek bir seferde 143 adet ufak uyduyu uzaya taşıyacak olan görevin gerçekleştiği zaman bir rekor olacağını söyledi.

İnternet erişiminin yetersiz veya kısıtlı olduğu bölgelerde uzaydan internet erişimi vermek için geliştirilen Starlink projesi kapsamında bugüne dek 1000'den fazla uydu alçak Dünya yörüngesine taşındı.

Uyduları tekrar kullanılabilir Falcon-9 roketleriyle yörüngeye çıkaran SpaceX, 2020'lerin ortalarına kadar 12.000 uyduyu konuşlandırmayı hedefliyor. Bu sayının ilerleyen dönemlerde 42.000'e kadar çıkması da planlar arasında yer alıyor.