SpaceX, İş Gücünde %10 Azalmaya Gideceğini Açıkladı

Elon Musk'un "insanları başka gezegenlerde yaşatabilme" hayali ile kurduğu SpaceX, iddialı hedeflerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Şirket bu hedeflerine kararlı bir şekilde ilerleyebilmek ve daha stabil bir yapıya sahip olabilmek için ise iş gücünde %10'luk bir azalmaya gideceklerini duyurdu.

Son yıllarda uzay çalışmaları deyince akla gelen ilk şirketlerden biri olan SpaceX, geçtiğimiz günlerde çalışan sayısında azalmaya gideceğini duyurdu. Böyle bir açıklama bilim dünyası dahil birçok çevrede büyük yankı yaparken, soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Firma yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada ise "Spacex'in güçlü bir şirket olduğunu, alınan bu kararın herhangi bir ekonomik sıkıntı yüzünden değil, hedeflenen büyük görevler için şirketi daha uygun hale getirmek istemeleri nedeni ile" alındığını belirttiler.

Elon Musk her fırsatta hedefinin başka gezegenlerde yaşam var olup olmadığını çözmek, insanların yaşaması için uygun bir yaşam ortamı olan gezegenleri keşfetmek olduğunu dile getiriyor. Kuruluşundan bu yana oldukça hırslı hedefleri ve büyüme oranıyla, sektördeki en güçlü şirketlerden biri olmayı başaran SpaceX, "Mars gezegenine koloni kurmak" gibi planlarını hızlandırmak istiyor. Bir yandan uzay çalışmalarına ağırlık veren şirket, diğer yandan da evrensel internet çalışmalarını detaylı bir şekilde sürdürüyor.

Firma önümüzdeki beş sene içerisinde Ay'ın etrafında turistik bir gezi sergileyecek, Mars görevlerini ilerletecek, tekrar kullanılabilir roketleri ile sayısız fırlatma gerçekleştirecek ve evrensel internet hedefini gerçekleştirecek. Bu hedefler doğrultusunda da daha küçük bir ekiple yoluna devam etme kararı alan SpaceX yetkilileri, işten çıkarılacak olan kişilere verdikleri emekler için teşekkür ettiler ve "Eğer ekstra zorluktaki mücadelelere girecek olmasaydık, bunu yapmak zorunda kalmayabilirdik" şeklinde bir açıklama ile durumu özetlediler.