SpaceX'in Kargo Göreviyle ISS'e Kenetli Dragon Sayısı 2 Oldu

SpaceX'in geçtiğimiz gün başlayan kargo göreviyle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen Dragon uzay araçlarının sayısı 2'ye yükseldi. Bu, şirketin bir ilki daha başardığı anlamına geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli özel uzay şirketi SpaceX, son yıllarda fazlasıyla önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı. Uzay görevlerini yeniden şekillendiren başarılı şirket, son olarak Crew Dragon aracıyla dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermişti. SpaceX'in bir sonraki göreviyse geçtiğimiz gün başlamıştı.

Uzay şirketi, Falcon 9 roketinin fırlatılmasıyla başlayan görev kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ekipman, yiyecek ve yakıt taşıyacaktı. Fırlatış ve uzay aracının istasyona olan yolculuğu başarıyla tamamlandı ve Dragon uzay aracı, uzay istasyonuna kilitlendi. Böylece SpaceX tarihinde bir ilk daha gerçekleşmiş oldu.

2 Dragon aracı da istasyona kenetli durumda:

Kargo görevi yapan Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlenmesiyle birlikte uzay istasyonundaki Dragon uzay aracı sayısı ikiye yükseldi. SpaceX'in birbirinden 4,5 metre arayla istasyona kenetlenen Dragon araçları, uzay istasyonundaki tüm girişleri doldurdu. Dragon uzay aracı, bu ilkin yanı sıra farklı bir ilkin daha gerçekleşmesine aracı oldu.

SpaceX'in kargo görevlerinde önceden kullandığı diğer araçlar uzay istasyonundaki robotik kolla kenetlenebiliyordu. Fakat daha iyi özelliklerle donatılan yeni Dragon aracı, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden yaptığı kalkışın ardından uzay istasyonuna dış müdahale olmadan kenetlendi.

SpaceX, kargo görevlerinde kullanılacak uzay araçlarını yeniden tasarlamıştı. Şirket, bu araçları mürettebat kapsülleri kadar geniş bir hacme sahip hale getirmişti. Bu sayede uzay araçlarının istasyona taşıyacakları ekipmanın miktarı da artırılabilecekti. Yeni Dragon aracı, istasyona 2.900 kilogramlık malzeme taşıdı.

SpaceX'in başarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen uzay aracı Dragon, önümüzdeki dört ay boyunca istasyona kenetlenmiş bir şekilde kalacak. Bu sürenin ardından araç, Atlantik'e doğru paraşütleriyle inecek. Uzay aracı, Dünya'ya dönüşünde bilimsel çalışmaların örneklerini de getirecek.