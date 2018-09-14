SpaceX: Sıradan İnsanların Ay Yolculukları Yakında Başlıyor

Elon Musk’ın uzay teknolojileri girişimi SpaceX, tarih yazmaya devam ediyor. Şirket, BFR roketleriyle birer astronot olmayan özel yolcuları Ay’a gönderme planlarını tamamladığını ve resmi onayı aldığını duyurdu. Asıl açıklama ise Musk’ın katılacağı bir canlı yayınla 17 Eylül’de yapılacak.

SpaceX’in 2002 yılında Elon Musk tarafından kurulma amacı, Mars’a insanlı yolculuklar yapmaktı. O günden bu yana şirket, tarihin ilk yeniden kullanılabilir roketi olan Falcon 9’u icat etti. Ardından 3 adet Falcon 9’un birleşiminden oluşan Falcon Heavy roketini gördük, bu araç bir uzay yükünü temsil eden Tesla Roadster’i Mars yörüngesine gönderdi. Tüm bunlar haricinde 100 yolcu kapasiteli, şirketin nihai hedefine yardımcı olacak BFR (Big Falcon Rocket) testleri de var.

SpaceX’in Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yakında özel yolcular BFR ile Ay’a seyahat edecekler. Bunun için için gerekli bütün resmi süreçleri halleden şirket, 17 Eylül ABD’ doğu saatiyle saat 21:00’de bir canlı yayın yaparak planlarını açıklayacak. Elon Musk’ın da katılacağı yayın, TSİ 18 Eylül günü sabaha karşı 04:00’a denk gelecek.

“SpaceX, dünyanın ilk özel yolculu fırlatma aracı olan BFR ile Ay'a doğru uçmak için imzasını attı. Bu, uzay yolculuğu yapma hayali kuran insanlarla temas kurmak için önemli bir adım. İlk yolcuların kim olduğunu ve nedenini 17 Eylül Pazartesi günü açıklayacağız”

Elon Musk, bu paylaşımın ardından Twitter üzerinden çok sayıda soru aldı. Bunlardan en dikkat çekeni yolculardan birisinin kendisi olup olmayacağı sorusuydu. Musk, bu soruya Japonya bayrağı emojisi paylaşarak yanıt verdi. Böylece ilk yolcuların kim olacakları hakkında bir ipucu vermiş oldu.

“Tarihte sadece 24 insan Ay'a gitti. 1972'de son Apollo görevinden bu yana kimse orayı ziyaret etmedi.”

SpaceX’in resmi bir imza attığına dair açıklama yapması büyük heyecan uyandırırken anlaşmanın detayları henüz net değil. Daha önce Şubat 2017’deki BFR açıklamasında SpaceX, 2018 bitmeden bir Ay yolculuğu yapılacağını duyurmuştu. Bu yolculukta kullanılması planlanan şey Falcon Heavy roketi ve 3 yolcu kapasitesi olan Dragon kapsülüydü, ancak şirket yeni planlar yaparak bu uçuşu iptal etti. Eğer gerçekleşseydi, Aralık 1968’de yapılan Apollo 18 görevinin 50. yıl dönümünde tarih yazılacaktı.



SpaceX'in Mars yolculuklarını başlatmayı planladığı Ay üssü Moon Base Alpha için bir tasarım.

Wall Street Journal’e göre 2019’dan önce bir Ay uçuşu yapmaya imkan yok, ancak SpaceX’in neler planladığını tüm detayları ile beraber 18 Eylül sabahı öğrenmiş olacağız.