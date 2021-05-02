15 Kasım 2020'de Crew Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen ve 6 ay istasyonda görev yapan dört astronot, bu sabah Dünya'ya dönüş yaptı. Dönüş görevinde her şey planlandığı gibi gitti.

Son yıllarda uzay tarihine adını birden fazla kez yazdıran SpaceX, 15 Kasım 2020’de Crew Dragon uzay aracı ve Falcon 9 roketiyle birden fazla ulustan dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) göndermişti. Crew-1 şeklinde adlandırılan görevle istasyona gönderilen astronotlar, geçtiğimiz haftalarda uzayda en uzun kalma rekorunu kırmışlar, üstüne de katmaya devam etmişlerdi.

Görevin başlangıcının üstünden tam 6 ay geçti ve astronotlar, en sonunda bugün dünyaya başarılı bir şekilde dönüş yaptı. Normal şartlarda 28 Nisan olarak belirlenen dönüş görevi, hava koşulları nedeniyle önce 30 Nisan’a, ardından 1 Mayıs’a ertelenmişti. NASA, uzay aracının TSİ 03:35’te istasyondan ayrılacağını açıklamıştı. Gece saatlerinde başlayan dönüş yolculuğu, 09:56’da astronotların Resilience aracının içinde okyanusa iniş yapmasıyla sona erdi.

Dönüş görevi:

Kasım ayında istasyona gönderilen Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Socki Noguchi’yi taşıyan Crew Dragon Resilience uzay aracı, planlanan saatte ISS’ten ayrıldı. Yaklaşık 418 kilometre yükseklikte istasyondan ayrılan astronotlar, 6 saatlik dönüş yolculuklarını başlattı. Uzay aracı, sabah 09:05’te Dünya atmosferine giriş yapmak için motorlarını çalıştırdı.

16 dakika boyunca motorlarını çalıştıran Resilience, yörüngeye girdi ve inişe çok yaklaştı. Atmosfere sorunsuz bir şekilde giren araç, 09:54’te iki ‘drogue’ paraşütünü ve dört ana paraşütü açarak hızını kesmeye başladı. Saat 09:58’de Resilience, Panama City’nin güneyinde okyanusa iniş yaptı. Kurtarma ekipleri hemen araca yöneldi.

Kurtarma ekipleri, astronotların iyi durumda olduklarını doğruladı ve astronotlar, artık resmen Dünya’ya döndü. SpaceX’in kurtarma gemisi GO Navigator, Resilience uzay aracını okyanustan aldı. Kurtarma ekipleri, gemiye alınan uzay aracının kapağını açmaya başladı ve astronotlar, çok yakında araçtan çıkarılacak.