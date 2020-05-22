Demo-2 Görevinde Görev Alacak Astronotlar Kimdir?

NASA ve SpaceX tarafından ABD tarihi için oldukça önemli olan Demo-2 görevinde iki astronot Crew Dragon’da yer alacak. Peki bu astronotlar kimdir, daha önceki başarıları nelerdir?

Son yıllarda elde ettiği başarılarla adını sıkça andığımız SpaceX ve ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), önümüzdeki günlerde oldukça önemli bir göreve imza atacak. Demo-2 isimli bu görev kapsamında NASA, SpaceX’in Falcon 9 roketini ve Crew Dragon kapsülünü kullanarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot gönderecek.

NASA’nın 2011 yılından bu yana ilk kez ABD yapımı bir roketle astronot fırlatacağı ilk görev olacak olan Demo-2 göreviyle ilgili detaylar paylaşılmış olsa da insanlar, görevde yer alacak astronotları da merak etmeye başladılar. Peki Demo-2 görevinde yer alacak astronotlar kimdir?

Demo-2 görevinde görev alacak astronotlar:

SpaceX’in Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştırılacak iki astronot, Douglas G. Hurley ve Robert L. Behnken’dir. İki astronot, yaşamlarında oldukça ortak noktaya sahip. Birbiriyle aynı sınıfta bulunan ve arkadaş olan Dougles ve Robert, NASA’da test ekibinde görev alıyor. Bu iki ismin de astronot eşi var ve her ikisinin de erkek çocukları bulunuyor.

2009 yılında STS-127 görevinde uzay mekiğine pilotluk yapan Douglas G. Hurley, Amerikan donanmasının en güçlü silahlarından biri olan F/A-18 E/F Super Hornet jetini uçuran ilk kişidir. Kendisi, ayrıca son uzay mekiği uçuşu olan STS-135 görevinin de pilotuydu. Douglas, Demo-2 görevinde uzay aracını kaldırmak ve indirmekle yükümlü astronot olacak.

Douglas G. Hurley’nin ekip arkadaşı olacak Robert L. Behnken, 2008 yılında STS-123 ve STS-130 görevlerinde uzay mekiğinde yer alan astronotlardan biriydi. Robert, 708 saat uzay uçuşu ve 37 saat uzay yürüyüşü tecrübesine sahip. Robert, Demo-2 görevinde Uluslararası Uzay İstasyonu’yla görüşmeyi ve kenetlenmeyi sağlayacak.

Her iki astronot da daha önce NASA’nın uzay mekiği programında ikişer uçuşta yer aldı. Astronotlar, NASA’nın uzun süredir ilk kez Rus yapımı roket kullanmayacağı bu görevde ekip arkadaşları olacak. NASA ve SpaceX tarafından yürütülecek Demo-2 görevi, 27 Mayıs tarihinde gerçekleşecek ve 30 gün ile 119 gün arasında sürebilecek.