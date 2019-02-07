SpaceX, Crew Dragon Kapsülünü Mart Ayında Fırlatacak

NASA, uzaya insanlı seyahatlerin yapılabilmesi için SpaceX ve Boeing ile ortak çalışmalara başlamıştı. Uzun yıllardır bu konu için hazırlık yapan 3 dev şirket, sonunda test fırlatmalarına başlayacak.

NASA, uzun yıllar önce mürettebatlı uzay fırlatmaları için kolları sıvamıştı ancak yaşanan bazı kazalar ve ekonomik nedenlerden dolayı, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. NASA, Rusya ile yaptığı anlaşma sonrasında astronotlarını uzaya taşıma görevinde Rus Soyuz uzay gemisini kullanıyordu. Zaman içerisinde bu çözümün de oldukça maliyetli olmaya başlaması nedeni ile yetkililer, SpaceX ve Boeing'in kapılarını çaldı.

NASA, uzaya tamamen Amerikan yapımı, astronotlu uzay araçları fırlatma hedefi için alanlarında önde gelen dev iki şirket SpaceX ve Boeing ile anlaşma sağladı. Her iki şirketin de bu görevi başarı ile tamamlayıp tamamlayamayacağını anlamak için testlere tabi tutulduğu bu anlaşmada, başarı sağlandı. Planlanan ilk fırlatma aslında 2016 senesinde SpaceX tarafından gerçekleştirilecekti ancak astronotların yara almadan kurtuldukları, Falcon 9 roketinin ateşleme sırasında patlaması sonucunda, görev ertelendi. Bunun üzerine güvenlik çalışmaları konusunda tedbirlerini artıran NASA, çok daha detaylı test fırlatmaları talep etti.

SpaceX ve Boeing şirketleri, uzaya yapılacak mürettebatlı yolculuklar için teoride hazırlar. Şirketler bu hedef uğruna ortak olarak geliştirdikleri Crew Dragon ve CST-100 Starliner isimli uzay gemilerini yakın zamanda test etmeye başlayacak. İlk testi Mart ayında, Elon Musk'ın SpaceX'inin gerçekleştirmesi bekleniyor. Ardından da Boeing'in yaz aylarında test fırlatmasını yapacağı bildiriliyor.

Firmalar, insansız olarak milyar dolarlık Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderecekleri uzay gemilerini platforma kilitledikten sonra, Dünya'ya geri getirecek. Bu görevler başarı ile gerçekleşirse, ilerleyen zamanlarda da insanlı yolculuklar başlayacak. Yapılması planlanan bu fırlatmalar, tüm şirketler için büyük önem arz ediyor çünkü çok yakın gelecekte yapılması planlanan uzay seyahatlerine bir taban oluşturuyor.

Yetkililer, uzay seyahatlerine artık çok yaklaştıklarını ifade ederken, bu testlerden elde edilen veriler sayesinde gelecekte sorunsuz uzay yolculukları yapılacağını söylüyorlar. SpaceX'in Crew Dragon kapsülü, şu an için insansız test fırlatmasına hazır ancak Mart ayı içerisinde gerçekleşeceği söylenen fırlatmanın tarihinde, bazı oynamalar olsa bile bu durumun gayet normal karşılanması gerektiğinin altı çiziliyor.