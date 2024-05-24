SpaceX'in Teksas'ta bulunan tesislerinde çok büyük bir patlama gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre bu patlamanın nedeni, test edilen bir Raptor motorunda yaşanan arızaydı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Uzay taşımacılık şirketi SpaceX, geçtiğimiz gün büyük bir facianın eşiğinden döndü. Şirket, Teksas'ta bulunan tesislerinde "Raptor" türü motoru test etmek isterken pek de beklemediği bir olayla karşılaştı. Çalışma testi yapılan motor, büyük bir gürültü ile patladı.

SpaceX ve Elon Musk, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak Teksas'tan gelen raporlara göre patlama sonrası ortaya çıkan dumanlar, oldukça uzak mesafelerden bile görüldü. Neyse ki yaşanan olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Raptor roketinin patladığı anlar böyle kaydedildi

SpaceX'in Raptor roketleri, bugüne kadar üretilmiş en güçlü motorlar arasında yer alıyor. SpaceX, Raptor motorlarını Super Heavy ve Starship gibi uzay araçlarında kullanıyor. Raptor motorları üzerinde yapılan çalışmalar, özellikle de Starship için kritik önem arz ediyor.

Henüz test aşamasında olan Starship, bugüne kadar birkaç test uçuşu gerçekleştirdi. Bunlar arasında başarısız olan test çalışmaları da oldu. Ancak tüm sorunlar çözüldüğünde uzay yolculukları için yeni bir sayfa açılmış olacak. Çünkü Starship, Mars'a insan taşıyabilecek kapasitede olan bir uzay aracı.