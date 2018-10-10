Geçtiğimiz günlerde SpaceX'in bir roketi ilk kez batı kıyısına inmiş, fırlatmadan geriye muhteşem güzellikte görüntüler kalmıştı. Şimdi bu görüntülerin neden oluştuğunu açıklıyoruz.

SpaceX'in Falcon 9 roketi son dönemde oldukça konuşuldu, hatta biz de birkaç haberimizde kendisine yer verdik.

Sonuçta SpaceX'in ve Elon Musk'ın amacı insanları uzaya götürmek olsa da geçtiğimiz günlerdeki kalkış ve iniş, daha ziyade uzayı dünyaya getirdi. Pek çok kişi, Los Angeles şehrinin üstünde ortaya çıkan o gizemli görüntüleri astronomik gaz kütleleri olan bulutsulara benzetti.

Daha önceki haberde kaba taslak olarak bu görüntünün sebebinden bahsetmiştik ancak detaylı olarak da açıklamakta fayda var, sonuçta kimse her gün roket inip kaldırmıyor.

Bulutsu benzetmesi teknik olarak doğru bir benzetme, her ikisi de yakınlardaki bir yıldızdan gelen ışığı, buhar ve sis dalgasında kırıp onun ışığıyla aydınlanan yapılar. Yıldız ışığı farklı kimyasal yapılardan geçerken farklı şekilde kırılıp renk değiştiriyor.

"Günbatımı fenomeni" adı verilen bu görüntüler, Los Angeles'in her yerinden göründü.

Görüntünün ortaya çıkabilmesinin sebebi ise, roketin yerden yüz kilometre yukarıda olması. Bizim bulunduğumuz 0 noktasında hava karanlık olmasına rağmen, roketin uyduyu bıraktığı noktadan hala güneş ışıkları geçiyordu. Bu ışıklar da roketin egzosundan ve bağlantı noktalarından çıkan gazlara çarparak kırıldı ve reaksiyona girdi. Bunun sonucunda ışık demetleri saçılarak gökyüzünde bu muhteşem görüntülerin oluşmasını sağladı. Yukarıdaki fotoğrafta da uzun pozlama ile roketin bütün yolculuğu tek kareye sığdırılmış. Yani sihrin nerede gerçekleştiğini görmek, bu fotoğrafta mümkün.

Yani bu görsel şöleni, teknik olarak roketin doğru zamanda doğru yerden geçmesi yarattı. Arkasındaki bilim ise gün batarken gök yüzünün renk değiştirmesinden farklı değil.