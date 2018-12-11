SpaceX, İkinci Falcon Heavy Fırlatışına Hazırlanıyor

Eric Schmidt tarafından aktarılan bilgiye göre SpaceX, Falcon Heavy'nin ikinci yan güçlendiricisini Hawthorne'daki fabrikasında tamamladı, Roket, yangın testi için McGregor'a gönderdi. Firma yeni bir Falcon Heavy fırlatmasıyla tarih yazabilir.

Uzaya malzeme, uydu ya da insan taşıyan mekikler, tek parça gibi görünseler de aslında birden fazla bölümden oluşurlar. Uzay mekiklerinin yanlarında bulunan ince uzun bölmeler neredeyse tamamen yakıtla doludur ve tek amacı, mekiği Dünya’nın yerçekiminden kopararak, atmosferin üst katmanlarına, oradan da uzaya taşımaktır.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, 6 Şubat 2018'de ilk Falcon Heavy roketiyle, tüm zamanların en güçlü sistemini ateşlemişti. İkinci Falcon Heavy roketini (Falcon Heavy Flight 2) uzaya taşıyacak olan yeni sistem için firma, ilk yan güçlendiriciyi geçtiğimiz ay tamamlamıştı. SpaceX-focused Facebook grubu üyesi olan Eric Schmidt, SpaceX’in ikinci yan güçlendiriciyi de tamamladığını ve yangın testi için deney merkezinin olduğu McGregor’a doğru yola çıkardığını duyurdu.

Peki bu tam olarak ne anlama geliyor?

SpaceX, bir ay gibi kısa bir sürede iki yan güçlendiriciyi tamamlamayı başardı. Bu da şirketin Falcon Heavy fırlatmasına birkaç ay uzaklıkta olduğunu gösteriyor. SpaceX’in NASA ile ortak insanlı uçuş denemesi, Crew Dragon ile Ocak ayında gerçekleşecek. Görünüşe göre SpaceX, Crew Dragon‘un asıl fırlatmasına kadar Falcon Heayv’yi ikinci fırlatmaya hazır hale getirecek.