Starlik yöneticisi Jonathan Hofeller, havacılık sektörünün devlerinin katıldığı bir panelde önemli açıklamalar yaptı. Starlink ile interneti yolcu uçaklarına getirecek ekipmanları ürettiklerini söyleyen Hofeller, bazı hava yolu şirketleri ile görüşüldüğünü duyurdu. Yolcu uçakları, yüksek hızlı Wi-Fi hizmetine çok yakında kavuşabilir.

Elon Musk'ın liderliğinde kurulan uzay taşımacılık şirketi SpaceX, bir süredir Starlink isimli bir uydu interneti projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de Webtekno olarak, sizlere ulaştırdığımız içeriklerde bu projeyle ilgili gelişmelerden sıklıkla bahsediyoruz. Ancak bu içerikler daha çok uzaya gönderilen uydularla ilgiliydi. Şimdiyse sizlere Starlink projesindeki en önemli köşe taşlarından bir tanesinin gerçekleşmiş olduğundan bahsedeceğiz.

Hem Elon Musk hem de diğer Starlink yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda Starlink'in yolcu uçaklarına da internet sağlayacağı ifade edilmişti. Yaşanan son gelişmeler, bununla ilgili olarak somut girişimlerin resmen başlatıldığını gözler önüne seriyor. Havacılık sektörünün devlerinin dahil olduğu bir panelde konuşan Starlink yöneticilerinden Jonathan Hofeller, uçaklara çok daha hızlı internet getirecek sistem için gerekli ekipmanları ürettiklerini, hatta birkaç hava yolu şirketi ile de görüştüklerini açıkladı.

Starlink interneti, çok yakında yolcu uçaklarında kullanılabilir

Jonathan Hofeller tarafından yapılan açıklamalarda, hangi hava yolu şirketleri ile görüşüldüğünden bahsedilmiyor. Ancak Starlink yöneticisi, bu şirketlere yaptıkları sunumlarda demo uygulamalar gösterdiklerini ve uçaklara özel olarak tasarlanan ekipmanların çok yakın bir gelecekte yolcu uçaklarına entegre edilebileceğini söylüyor.

Hofeller tarafından yapılan açıklamalara göre Starlink'in sağlayacağı internet, okyanusun ortasında bile çalışabilir olacakmış. Bu bağlamda, uçaklara entegre edilecek ekipmanların bizzat SpaceX tarafından üretileceğini ve kullanıma hazır hale getirileceğini söyleyen Starlink yöneticisi, anten benzeri ekipmanların hem gökyüzündeki Starlink uyduları hem de yeryüzündeki istasyonlarla iletişim halinde olacağını ifade ediyor. Ancak tüm bunların gerçeğe dönüşebilmesi için ABD Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) izni gerekiyor ve SpaceX, şimdilerde bu izni alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.