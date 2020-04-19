ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, denemeler kapsamında Falcon 9 roketini ateşledi. Test, bu ay içinde yapılması planlanan fırlatma işleminden önce gerçekleştirildi. Söz konusu fırlatmayla birlikte 60 Starlink internet uydusunun yörüngeye yerleştirilmesi hedefleniyor.

SpaceX, 60 Starlink uydusunu yörüngeye taşıyacak olan yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketinin testlerine devam ediyor. Bu kapsamda statik ateşleme adı verilen bir deneme gerçekleştirildi. SpaceX’in bu testi, fırlatma işleminden önce tipik bir deneme olarak biliniyor. 70 metrelik roketin dokuz adet Merlin 1D motorunun ateşlendiği denemeleri sırasında duman etrafı kapladı.

Gelecek dönemdeki Starlink uydularının fırlatılması, bu yıl beşinci Starlink misyonu olarak kayıtlara geçecek. Falcon 9 roketine, ateşleme işleminden önce süper soğutulmuş olan kerosen ve sıvı oksijen yüklendi. Ardından testin ilk aşamasında Merlin 1D motorları ateşlendi. Ateşleme sırasında motorlar 500 tonluk basınç oluşturdu.

SpaceX, Falcon 9'un motorlarını test etti:

SpaceX’ten fırlatmayla ilgili yapılan açıklamada, “Falcon 9 roketinin statik ateşlemesi tamamlandı. 60 Starlink uydusunun Florida’daki LC-39A’dan fırlatılması için hedef, 23 Nisan Perşembe…” ifadelerine yer verildi. Falcon 9 roketi, geçtiğimiz yıl Crew Dragon kapsülünü ve Kanada’nın Dünya gözlem uydularını uzaya taşımıştı.

Öte yandan, NASA yıllardır kullandığı köfte isimli logosuna Falcon 9’da yer vermeme kararı aldı. Söz konusu logo yerine, 1970'li yıllardaki solucan logosunun kullanılmasına yönelik hazırlık yürütülüyor. NASA yöneticisi Jim Bridenstine’a göre, solucan logo, önümüzdeki dönemlerde uzaya gidecek.

Kurum bir süredir, astronotlarını yeni görevler için Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermek için çalışıyor. Bu projenin mayıs ayının ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor. Astronotları uzaya götürecek olan araç ise Falcon 9 olacak. NASA, uzaya astronot göndereceği bu araçta köfte değil solucan logoyu kullanacak.