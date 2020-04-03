SpaceX'in 3. Starship Prototipi Basınç Testinde Parçalandı

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı Starship'in üçüncü prototipi, şirketin Texas'taki test merkezinde yapılan basınç testi sırasında parçalandı. Süper soğuk roket yakıtıyla doldurulan test aracı önce devrildi ve sonraysa parçalara ayrıldı.

SpaceX'in yeni uzay aracı Starship'in üçüncü prototipi, şirketin Boca Chica, Texas'taki test sahasında yapılan basınç testi esnasında parçalandı. Süper soğuk roket yakıtıyla doldurulan test aracı, önce devrildi, daha sonrasındaysa parçalara ayrıldı. Test aracının görüntüleri, bölge sakinleri tarafından kayıt altına alındı.

Sabah saatlerinde yaşananlar, SpaceX'in uzayın derinliklerine insan ve kargo taşıması beklenen Starship aracının ilk başarısızlığı değil. SpaceX, geçen mart ayında basınç testi esnasında bir başka test aracını da patlama sonucu kaybetmişti. SpaceX CEO'su Elon Musk, bu başarısızlığı aracın tabanındaki fren balatalarına bağlamıştı. Geçen kasım ayında da bir başka Starship prototipi yine bir basınç testi esnasında infilak ederek parçalarına ayrılmıştı.

İşte 3. Starship prototipinin parçalandığı anlar:

Paylaşılan videoda 2.26'dan itibaren aracın parçalanma anlarına göz atabilirsiniz. Bu başarısızlığın öncesinde Elon Musk, Twitter hesabından bir açıklama yaparak önceki testlerden biri sırasında bazı vanalarda sızıntı olduğunun saptandığını söylemişti. Bunun için Starship ekibi testi başlatmadan önce bu sorunu çözmek durumunda kalmıştı. Aracın başarısızlığı konusunda da yorum yapan Musk, bunun bir 'test yapılandırma hatasından' kaynaklanmış olabileceğini söyledi ancak ekip bunun için bir değerlendirme yapacak.

Bu esnada SpaceX'in Boca Chica'daki ekibi, yeni Starship prototipleri için hazırlık yapıyor ve onları inşa ediyor. Dolayısıyla yeni bir test ünitesinin yakın zamanda hazır hâle gelmesi mümkün. SpaceX, NASA ve Pentagon'la olan sözleşmeleri nedeniyle kilit rolde bir firma olarak görülüyor. SpaceX bu sayede COVID-19 salgını nedeniyle diğer işler durmuşken çalışmaya devam edebiliyor.

SpaceX, Starship için çabalarını sürdürürken diğer uzay şirketleri salgın esnasında nasıl ilerleyecekleri konusunda tereddüt yaşıyor. Kaliforniya merkezli Rocket Lab, çalışanlarını güvende tutmak için Yeni Zelanda tesisindeki fırlatmalardan vazgeçmiş durumda. Virgin Orbit ise sağlık sisteminin eksiklerini kapatmak için kitlesel ventilatör üretimine ağırlık verdi. Blue Origin, uzaya turist taşıma hedefiyle tasarlanan New Shepard'ı fırlatmak için ilerlemeye çalışsa da şirketin çalışanları bu misyon için seyahat etmeden kaynaklı endişelerini dile getiriyorlar.

SpaceX de hastaneler ve diğer gruplar için el dezenfektanı ve yüz maskesi üreterek bunları bağışladı. Bununla birlikte şirketin Starship programını yavaşlatmaya niyetinin olmadığı görülüyor.