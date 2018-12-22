SpaceX'in SmallSat Express'i Uzay İnternetini Değiştirebilir

SSO-A SmallSat Express, 3 Aralık'ta uzaya fırlatılmıştı ve aynı anda 64 küçük uyduyu yörüngeye taşıyarak rekor kırmıştı. SpaceX tarafından fırlatılan SSO-A SmallSat Express, uzay internetini yeniden yapılandırabilir.

Aralık ayı başında gerçekleşen görev, 2018'de SpaceX tarafından uzaya gönderilen 19. roket olma özelliğini taşıyordu. Aynı zamanda görevde kullanılan roket güçlendirici, SpaceX'in yeniden kullanmak için tasarladığı bir roketin 3. kez kullanıldığı ilk görev olmuştu.

Roket, görevini tamamladıktan sonra Pasifik Okyanusu'ndaki iniş platformuna başarıyla iniş yapmıştı fakat asıl merak edilen 64 küçük uydunun durumuydu. Farklı amaçla üretilmiş uyduların da aralarında bulunduğu uydu filosunda, uzay internetini değiştirebilecek uydular da bulunuyor.

Ülkeler, şirketler, üniversiteler ve girişimcilerin ürettiği uyduların fırlatıldığı görevdeki uyduların 2020 yılına kadar 30 milyar IoT cihazı ile iletişim kurması bekleniyor. Uzaydaki uyduların ihtiyaç duyduğu düşük bant genişliğindeki internet ihtiyacını karşılayacak bir küresel ağ henüz tasarlanmadı. Hiber, Audacy, Astrocast, Swarm Technologies ve SpaceX'in 3 Aralık'taki görevde yolladıkları uydular ile bu global ağı kurmak adına planları var.

Hiber

Hiber, telefon şebekelerinden 20 kat daha az maaliyetli iletişimi hedefleyen bir uydu üreticisi. Birbiriyle bağlantılı olmayan bölgeler arasındaki iletişimi sağlamak için bulutu kullanmayı öneren şirket, ayakkabı boyutunda ürettiği uydular ile çalışmalarına başladı bile.

Astrocast

Astrocast’in IoT ağının ilk test uydusu, geçtiğimiz hafta Falcon 9 ile uzaya gönderilmişti. Avrupa Uzay Ajansı ve Airbus'ın ortak çalışması ile kurulacak nano uydu şebekesi, küresel kapsama alanı sağlayacak olan düşük Dünya yörüngesindeki 64 küp uydudan oluşacak. Astrocast'in CEO'su Fabien Jordan yaptığı açıklamada gelecek çalışmalarını şu ifadelerle açıkladı: "Uydu pazarını milyonlarca yeni uygulama için hazır hale getirmek istiyoruz." Astrocast’in kuracağı ağ, mobil şebekenin kullanılamadığı bölgelerde tarımdan madenciliğe kadar birçok alanda IoT cihazları ile iletişimi sağlayacak.

Swarm

İnternet erişimini maaliyetli kılan en önemli faktör, uyduların fırlatma işlemlerinin pahalı olması. Uzaya uydu yollarken, bir roketi diğer yollanacak uydularla paylaşma fikrini benimseyen şirket, bu sayede maaliyetleri azaltmayı planlıyor. Mevcut iletişim uydularının fiyat ve boyut anlamında yıllardır değişmediğini söyleyen Swarm Technologies'in CEO'su Sara Spangelo, bunu değiştirmek istediklerini söyledi. Swarm'ın şu an yörüngede 5 aktif uydusu bulunuyor.

Audacy

SpaceX'in 3 Aralıkta yollanan roketinde bulunan Audacy Zero, Audacy'nin 2020 yılında kurmayı planladığı ticari uydulararası veri alış veriş ağının ilk uydusu olma özelliğini taşıyor. Şirket, Dünya yüzeyinden alçak yörüngeye kadar her zaman kullanılabilen bir internet ağı kurmak istiyor.

StarLink

Elon Musk'ın Dünya'nın her yerine hızlı interneti ulaştırmak için oluşturduğu projesi StarLink, 4.000'in üzerinde küçük uyduyu yörüngeye fırlatmayı hedefliyor. StarLink'in test uyduları aktif olarak 2019 ve 2024 yılları arasında kullanılacak.

Yapılan bu çalışmaların uzayı bir uydu çöplüğüne dönüştüreceği fikri, düşünülmesi gereken en önemli problem. İletişim anlamında yapılması gereken geliştirmelerin, uzayı verimli kullanmaya yönelik yapılması gerekiyor. Uzay şirketlerinin önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar ve uzay interneti alanında yaşanacak gelişmeler büyük merak konusu.