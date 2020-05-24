SpaceX’in İnsanlı Uzay Uçuşu Ertelenebilir

Elon Musk’ın uzay yarışını yeniden aralayan şirketi SpaceX, 27 Mayıs’ta tarihi bir uçuşa hazırlanıyor. Son gelen bilgilere göre bu uçuş hava koşulları nedeniyle 30 Mayıs’a kadar ertelenebilir.

Önümüzdeki günlerde, dünya tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve ilk defa bir özel şirkete ait uzay aracı, uzaya insan gönderecek. Bu görevin, uzay tarihinde de çok özel bir yere sahip olacağı düşünülüyor. Son gelen bilgilere göre bu tarih biraz aksayabilir. Elon Musk’ın kurucusu ve baş mühendisi olduğu SpaceX, normalde 27 Mayıs’ta Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracıyla uzaya iki astronot gönderecekti.

Son günlerde hava koşulların değişmesi ise şirketin planlarını kısa süreli olarak bozabilir. Yapılan tahminlere göre uzay aracının fırlatılacağı çarşamba günü, yüzde 40 ihtimalle kötü hava koşullarına sahip olabilir. Böyle bir durum yaşanırsa görevi ertelemek zorunda kalacak SpaceX, eğer planlanan sürede roket fırlatılmazsa yedek lansman tarihine geçecek. Çok ekstrem bir koşul olmadığı sürece önümüzdeki hafta fırlatılacak uzay aracı, aynı zamanda pek çok ilki de başarmış olacak.

İlklerin görevi Demo-2

Hem ABD hem de dünya için tarihi bir görev olan Demo-2, beraberinde pek çok ilki ve yeniliği getiriyor. Öncelikle tarihte ilk kez özel bir şirket tarafından uzaya insan gönderilmesi açısından özel olan görev, ABD için de çok özel bir yere sahip. Bildiğiniz gibi ABD, 10 yılı aşkın süredir astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermek için Rusya ile birlikte çalışıyor. Rusya’nın uzay aracı Soyuz’dan bilet alan ülke, bu süreçten beri uzaya çıkarken dışarıya bağımlıydı.

SpaceX’in tarihi görevinde ince bir mesaj da veren NASA, Demo-2 göreviyle uzaya çıkacak astronot Douglas G. Hurley’i ABD’nin son insanlı uzay görevi olan STS-135’de de görevlendirmişti. Bu mesajla birlikte NASA, 10 yılın ardından yeniden uzaya insan gönderen ülkeler arasında girmiş olacak.

Toparlamak gerekirse; SpaceX’in 27 Mayıs’ta gerçekleşecek Demo-2 görevi, hava koşullarına bağlı olarak 3 günlük bir erteleme alabilir. Fırlatmayı sabırsızlıkla bekleyen uzay tutkunları için hoş bir haber olmasa da astronotların güvenli bir şekilde ISS’e taşınması açısından son derece önemli bir konu.