SpaceX, Falcon 9'a bağlı bir kapsülü yörüngeye göndererek astronotların yemek ihtiyacını ve bilimsel ekipman teminini sağlayacak.

Uzun yıllar boyunca NASA, uzay çalışmaları denildiğinde akla gelen ilk ve çoğu kişi için tek isimdi. Son yıllarda durum öyle tersine döndü ki, artık bu ünvanı paylaşan şirketlerden biri SpaceX. Şimdiye kadar hiç gerçekleştirilmemiş çalışmalara imza atan genç şirket, zaman içerisinde NASA ile de belirli anlaşmalar imzalayarak ortak çalışmalara başladı.

SpaceX geçtiğimiz günlerde Falcon 9 isimli roketin ateşlemesini yapmış ve tekrar kullanılmak üzere şirket tesislerine indirmişti. Hemen ardından ise, Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme götürme görevini gerçekleştirmesi için tekrar çalışmalara başladı ve fırlatma işlemini gerçekleştirdi. Sizler bu satırları okurken, hedefine doğru hızla ilerleyen Falcon 9, yörüngeye biraz daha yaklaşmış olacak. Görevini tamamladıktan sonra, dünyaya tekrar geri dönecek olan roket, böylelikle bu işlemi tam 16.kez gerçekleştirmiş olacak.

Falcon 9'un taşıdığı Dragon isimli kapsül; moleküler biyoloji, genetik, bağışıklık sistemi, botanik gibi birçok alanda farklı deneyler yapılabilmesine imkan sağlayacak ekipman ve malzemeleri taşıyor.

Aslında bu fırlatma daha erken gerçekleşecekti fakat yapılan kontroller sonrası astronotlar için gönderilecek olan yiyeceklerin tam anlamıyla taze olmaması ve bazı kısımlarında küflenme görülmesi üzerine NASA tarafından ertelendi. Roket yörüngeye ulaştığında, iki astronot tarafından kontrol edilen robotik kollarla istasyona kilitlenecek. Falcon 9, görevini tamamladıktan sonra ise daha sonraki görevlerde tekrar kullanılmak üzere 2019 yılının başlarında dünyamıza geri dönecek.