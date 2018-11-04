SpaceX, Uzaydaki Tesla Arabasının Konumunu Paylaştı

Elon Musk geçtiğimiz Şubat ayında tüm dünyada konuşulan bir olaya daha imza atarak bir Tesla aracını uzayda yolculuğa yollamıştı.

2018'in başlarında SpaceX ve Elon Musk bütün dünyanın hayretle baktığı bir işe kalkıştı. Tesla Roadster model bir araba, SpaceX tarafından geliştirilen dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'le uzaya fırlatıldı. Fırlatılış anını milyonlarca insan izledi ve konu uzunca süre gündemde kaldı. Sürücü koltuğunda oturan ve üzerinde SpaceX'in yeni nesil astronot kıyafetleri olan bir de yolcusu bulunan araba, artık Güneş etrafındaki yörüngesinde dönüyor.

Araç, koşullara dayanabildiği sürece -ki bu sürenin yüzlerce hatta binlerce yıl olabileceği düşünülüyor- Güneş etrafındaki yörüngesinde, Mars yörüngesine yakın bir şekilde dönecek. Sekiz aydır yolda olan ve herkesin ne durumda olduğunu merak ettiği araç, SpaceX'ten gelen son bilgilere göre Mars'ın yakınından geçerek Dünya'dan giderek uzaklaşmaya başladı.

Herhangi bir 'kozmik kaza' olmadığı sürece sonsuza kadar uzayda kendi yörüngesinde dönecek olan araç, yörüngedeki konumuna bakılacak olursa uzunca yıllar gezegenimizin yakınına gelemeyecek. SpaceX ise bizi merakta bırakmamak için aracın konumunu eğlenceli bir tweet ile paylaştı. Tweet'te 'Starman'in anlık konumu. Gelecek istasyon, evrenin sonundaki restaurant' ifadelerini kullanan şirket, Elon Musk'tan aşina olduğumuz eğlenceli tavrıyla merakımızı gidermeyi başardı.