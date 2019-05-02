SpaceX, Cape Canaveral'daki test sırasında yaşanan 'anomali' sonucu Crew Dragon kapsülünün yok olduğunu resmen kabul etti.

SpaceX’in Misyon Güvencesi Başkan Yardımcısı Hans Koenigsmann, bugünkü basın toplantısında Mart ayında astronotsuz bir şekilde uçurulan Crew Dragon kapsülünün 20 Nisan'daki test sırasında gerçekleşen arızada yok olduğunu doğruladı. Koenigsmann'ın 'patlama' kelimesini kullanmaktan kaçınması dikkat çekti.

Bugüne kadar olayı anomali olarak tanımlayan SpaceX, patlamadan on iki gün sonra Crew Dragon kapsülünün tamamen kaybedildiğini açıkça kabul etmiş oldu.

SpaceNews’in kıdemli yazarı Jeff Foust da bugün erken saatlerde yazdığı tweet'te aracın yok olduğunu onayladı. 'Anomalinin' Crew Dragon'un sekiz acil durum roketinden dolayı ortaya çıkmadığını öne sürdü.

Koenigsmann, bugünkü basın toplantısında “SuperDraco sistemleri ile ilgili bir sorun olduğuna inanmamız için hiçbir sebep yok” dedi.

SpaceX’in Crew Dragon uzay aracının ilk uçuş testi Temmuz ayında yapılacaktı. Koenigsmann, test uçuşunun bu yıl gerçekleşmesi için hâlâ kesinlikle umut olduğunu söyledi. Testin başarısızlığının resmi olarak soruşturulmaya devam ettiğini belirtti.