SpaceX, Yörüngeye 10 Haberleşme Uydusu Gönderdi

SpaceX, bir yandan kendi projeleri için hız kesmeden çalışırken bir yandan da çeşitli şirketler için yörüngeye uydular göndermeye devam ediyor.

Kaynak : https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/spacex-10-haberlesme-uydusunu-yorungeye-gonderdi/1362328

 6 6 1 1 0