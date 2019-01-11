  • SpaceX, Yörüngeye 10 Haberleşme Uydusu Gönderdi

SpaceX, Yörüngeye 10 Yeni Haberleşme Uydusu Gönderdi

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SpaceX, bir yandan kendi projeleri için hız kesmeden çalışırken bir yandan da çeşitli şirketler için yörüngeye uydular göndermeye devam ediyor.

2002 yılında Elon Musk tarafından kurulan, teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettiren SpaceX firması, Iridium Uydu İletişim firmasının 10 haberleşme uydusunu yörüngeye gönderdi.

Yeniden kullanılabilir fırlatma araçları ailesinden olan ve SpaceX tarafından tasarlanıp geliştirilen Falcon 9 roketinin taşıdığı uydular, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Vandenberg Hava Üssü’nden fırlatıldı.
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Yakıt olarak sıvı oksijen ve roket sınıfı kerosen kullanan Falcon 9 roketi, uyduları yörüngeye yerleştirdikten sonra, Pasifik’te yer alan bir deniz aracının üstüne indirildi. SpaceX’in bu son gönderdiği paketle birlikte, uydu iletişim şirketinin yörüngede 75 yeni uydusu oldu.   
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Kaynak : https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/spacex-10-haberlesme-uydusunu-yorungeye-gonderdi/1362328
Etiketler: spacex, iridium uydu haberleşme
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