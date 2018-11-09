SpaceX, dünyanın yörüngesine gönderdiği uydularla, dünyanın dört bir yanına internet sağlama çalışmasında bazı değişiklikler yaptı.

Son birkaç yıldır, SpaceX Starlink projesi adını verdiği bir proje üzerinde çalışıyor. Projenin amacı, dünyanın birçok bölgesindeki insana düşük yörüngedeki uydulardan internet bağlantısı sağlamak. Şubat ayında, şirket yörüngeye iki adet prototip uydu yerleştirdi. Yapılan planlamada gönderilen bu uyduların giderek yükselmesi gerekiyordu fakat olmadı. Olmamasının sebebi ise SpaceX’in yaptığı planı revize etmesi gibi gözüküyor.

The Verge, 1110 km’de çalışması gereken 1584 uydunun 550 km’de çalışması halinde, SpaceX’in bir uygunluk belgesi olan FCC belgesini istediğini açıkladı. İddialara göre, uydular daha alçak bir yörüngeye yerleştirilirse kullanılması gereken uydu sayısı azaltılabiliyor, böylece artık ihtiyaç duyulmayan uydular kapatılabiliyor. SpaceX’in planı, zamanı geldiğinde uyduları yörüngeden çıkartabilmek, eğer bir uydu başarısız olursa şirketin onu artık yörüngeden çıkarma şansı kalmıyor. Düşük yörüngede daha az uydunun çalışıyor olması SpaceX’in elinde kalan diğer uyduları zamanı geçmeden elinden çıkarmasına da yarayacak.

Ayrıca uzayda oluşan uydu çöplüğünden kurtulmak çok önemli, özellikle SpaceX’in Starlink projesi kapsamında dünyanın etrafına yerleştirmeyi planladığı 12 bin uydu düşünülürse. 1584 uydu ise, FCC’nin bu senenin başında onay verdiği 4425 uydunun sadece bir kısmı.

FCC’nin alçak yörüngedeki uyduların da çalıştığını onaylaması içinse SpaceX’in bunu kanıtlaması gerekiyor.