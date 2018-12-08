Google'ın Mesaj uygulamasına getirdiği güncelleme, birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

Google'ın Mesajlar uygulaması için yayınladığı güncelleme çok büyük değişiklikler getirmese de kayda değer yenilikleri bizlerle buluşturuyor. Spam mesajlar için oldukça başarılı bir korumanın geleceğini haber veren Google'ın Mesajlar güncellemesi, paylaşma sekmesinde yeni dosya türlerinin desteklenmesine olanak sağlıyor.

Teknoloji devi Google'ın bir süredir spam koruması hakkında çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Bu çalışmaların meyveleri; Google Mesajlar uygulamasında yer alarak, kullanıcıları spam mesajlardan koruyacak. Google, spam mesajları anlarken mesajların içeriğini elde edecek mi sorusu ise gizlilik konusunda endişe uyandırıyor, zirâ spam koruması özelliği Google Mesajlar'da aktif hale gelene kadar bu sorunun cevabı belirsiz kalacak.

Güncelleme ile gelen diğer bir yenilik ise kullanıcıların artık; takvim uygulamalarında bulunan etkinlikleri, Google Mesajlar üzerinden başkalarıyla paylaşabilecek olmaları. Söz konusu takvim uygulaması standart takvim formatındaysa Google Mesajlar, bu özelliği destekleyecek. Aynı zamanda gelen güncelleme ile grup sohbetlerinde birisi gruptan ayrıldığında veyahut birisi gruba dahil olduğunda, bütün grup üyeleri durum hakkındaki bir bildirim ile haberdar edilecek.