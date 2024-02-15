Yeni bir araştırma, ultrason desteğiyle sperm hareketliliğinin %266'ya kadar artırılabildiğini ortaya koydu. Böylece çocuk yapmak isteyen çiftler için yeni bir alternatif ortaya çıktı.

Çocuk sahibi olmak için bazı gerekli şartlar bulunuyor. Bu şartlardan biri de spermlerin belirli bir hareketlilik kapasitelerinin olmasıdır. Yeni bir araştırma, ultrason desteği ile sperm hareketliliğinin %266'ya kadar artırılabildiğini kanıtladı. Bu çalışma ile birlikte yumurta döllenme oranının artması da bekleniyor.

Sperm hareketliliğinde 2,5 kattan fazla artış

Amerikan Gelişmiş Bilimler Derneği (AAAS) çatısı altında yapılan ve Ali Vefaie tarafından yönetilen projede, ultrasonun dış destekli üremede oynayabileceği rol öne çıktı. Tek hücre çalışması olarak adlandırılan yöntemle, tekil spermlerin her biri ultrason tekniğiyle desteklendi. Çalışma sonucunda spermlerin hareketliliği büyük oranda arttı. Mikroakışkan damlama adlı teknikle test edilen spermler, çocuk sahibi olmak isteyenler için büyük umut vaat ediyor.

Geliştirilen yöntemde sadece hareket hâlindeki spermlerin hızı artmakla kalmadı, inaktif durumdaki sperm hücreleri de harekete geçti. Bu önemli keşif ile birlikte hem spermlerin mikroskobik dünyasına ait bilgilerimiz artmış oldu hem de gelecekteki tedavilerin yapılarının ciddi şekilde değişebileceği ortaya çıkmış oldu.

Araştırmacılar bu durumu mitokondri faaliyetlerindeki değişikliklere bağlarken, mekanoterapinin destekli çocuk sahibi olma faaliyetleri için önemli olabileceğini belirtiyorlar. Bu yöntemler hem vücudun bütünlüğünün bozulmasını engelleyecek hem de maliyetleri daha da düşürmeye yarayacak. Vafaie ve ekibi, çalışmanın uygulamalarından oldukça umutlu olduklarını belirtiyor.