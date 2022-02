Spider-Man: Into the Spider-Verse ve fragmanı yeni yayınlanan Across the Spider-Verse yapımcıları Phil Lord ve Chris Miller, serinin yeni çıkacak filminin Marvel Sinematik Evreni ile bağlantılı olabileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Spider-Man: No Way Home, şu ana kadar yapılan ve beyaz perdeye sürülen en iyi Spider-Man filmi olarak anılmaya başladı bile. Ancak 2018 yılında çıkan Spider-Man: Into the Spider-Verse filmi her ne kadar animasyon olsa da No Way Home ile yarışır kalitede demek mümkün.

2021’in Aralık ayında animasyon serisinin ikinci filmi olacak Spider-Man: Across the Spider-Verse filminin fragmanı yayınlandığında bütün Spider-Man hayranları çok heyecanlanmıştı. Film serisinin yapımcıları Phil Lord ve Chris Miller, verdikleri bir röportajda söyledikleriyle Marvel ve Spider-Man hayranlarını çok daha fazla heyecanlandırdılar.

Spider-Man: Across the Spider-Verse’te 'her şey olabilir'

Happy Sad Confused isimli podcastte konuşan Phil Lord ve Chris Miller ikilisi, Spider-Man: No Way Home’da yaşanan olaylara dikkat çekti ve çoklu evrende yaşanan olayların Miles Morales ve Gwen Sracey’i önümüzdeki Spider-Man: Across the Spider-Verse filminde etkileyebileceğini belirtti.

Chris Miller, verdiği demeçte “Çoklu evren çok büyük ve geniş. Her şeyin mümkün olduğu çoklu evrenlerde yaşanan olayların birbiriyle bağlantılı olmadığını nasıl söyleyebilirsiniz?” diyor ve ardından Phil Lord ise kinayeli bir şekilde “Herkesin istediği o şey hariç her şey mümkün” diye ekliyor. Yapımcılar, bu açıklamalarının gerekçesi olabilecek noktada ise diğer tüm Spider-Man filmlerinin hikayelerinin oluşturulması aşamalarını takipte olduklarını ve izleyicilere birbirinden alakasız, kopuk, farklı hikayeler anlatmamaya özen gösterdiklerini ifade ediyorlar.

Bu demeçlerin ardından hemen ortaya No Way Home’un başrolü Tom Holland’ın Spider-Man’ini, animasyon evreninde görebileceğimiz söylentileri atılmaya başlandı. Her ne kadar Phil Lord ve Chris Miller verdikleri demeçlerde bu konuya dair soruları es geçseler de aktörler konusunda durum aynı değil.

Spider-Man: No Way Home’un Peter Parker’ı ve MJ’i Tom Holland ve Zendaya, No Way Home için düzenlenen bir basın gezisinde Spider-Verse için seslendirme yapmaları konusuna istinaden ‘bir telefona bakar’ açıklamasını yapmışlardı. Sonuç olarak Spider-Man: Across The Spider-Verse filminde Tom Holland’ı görme ihtimalimiz şimdiye kadar konuşulanlara bakılacak olursa o kadar da düşük değil.