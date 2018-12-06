Daha önce bazı Marvel filmleri için spoiler veren ve bu nedenle basının en çok üzerine yürüdüğü isimlerden biri olan Tom Holland, Avengers 4 için spoiler isteyen hayranına 'Beni vururlar' dedi.

Spider-Man rolünü canlandıran Tom Holland, sır tutmak konusunda pek de uzman değil. Bu nedenle Marvel hayranlarının gelecek filmlerle ilgili sızıntılar almak için ilk köşeye sıkıştırdığı isim Tom Holland oluyor.

Kadın bir Marvel hayranı, kısa bir video çekimi için Tom Holland ile yan yana geldi. Fırsattan istifade bir Avengers 4 spoilerı sızdırmak isteyen kadın, video çekimi sırasında Holland’a, ‘’Bir sonraki Avengers filminde ne olduğunu anlat?’’ diyor.

Ancak görünüşe göre Tom Holland, geçmişte yaşadığı kazalardan dersini almış ya da aldırılmış. Marvel hayranından gelen soruya olumsuz yanıt veren Holland, ‘Beni vururlar’ şeklinde yanıt veriyor.

Uslu durmaya Marvel hayranı ‘Canlı şekilde geri dönecek misin?’ diye başka bir soru soruyor. Tom Holland ağzını sıkı tutmaya devam ediyor ve ‘Anlatamam, beni vururlar’ diyor.

Görünüşe göre Marvel, Tom Holland’a usta bir sır tutucu nasıl olunur öğretmiş durumda. Ya da en azından sır tutmazsa başına gelebilecekleri(!) anlatmış.