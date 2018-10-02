Bir Twitter kullanıcısının Spider-Man: Far From Home setinden paylaştığı fotoğraflar, filmin kötü karakteri olan Mysterio'yu Jake Gyllenhaal'ın canlandıracağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Tüm süper kahramanlar içinde Spider-Man’in ayrı bir yeri vardır. Bu nedenle gelecek yıl vizyona girecek olan Spider-Man: Far from Home filmi şimdiden pek çok kişiyi heyecanlandırmaya başladı bile.

Martin Knap adlı bir Twitter kullanıcısının Spider-Man: Far from Home setinden paylaştığı bazı fotoğraflar, Spider-Man’in yeni filmde illüzyon yeteneğini kullanarak suç işleyen bir karakter olan Mysterio ile karşı karşıya geleceğini gösteriyor.

Spider-Man hayranlarını heyecanlandıran bir başka nokta ise fotoğraflarda Mysterio karakterini canlandıran kişinin Jake Gyllenhaal’a fazlasıyla benziyor olması. IMDb ve Google, Gyllenhaal'ı Spider-Man: Far from Home'da yer alacak olarak gösteriyor ancak henüz ne Marvel ne de Gyllenhaal, filmde yer aldığını doğrulamış değil.

Fotoğraflar Çekya’nın Liberec şehrinde çekildi. Bu da ergen kahramanımızın yeni macerasında Queens’den ayrılarak uzak coğrafyalara gideceğini gösteriyor. Spider-Man: Far from Home, Temmuz 2019’da beyaz perde ile buluşacak.