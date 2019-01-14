  • Spider-Man: Far From Home'dan İlk Fragman Bu Hafta Gelebilir

Spider-Man: Far From Home'un İlk Fragmanı Bu Hafta Yayınlanabilir

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Marvel sinematik evreninin bir parçası olan Spider-Man filmlerinin sonuncusunun henüz bir fragmanı yayınlanmamıştı. Ortaya çıkan bazı haberlere göre, ikinci filmin trailer'ı bu hafta yayınlanabilir.

Hayranlar, uzun süredir Spider-Man: Far From Home'un ilk trailerının yayınlanmasını bekliyor. Brezilya’da düzenlenen CCXP’de katılımcılara bir trailer gösterilse de henüz YouTube’a düşmedi. Eğer ki sızdırılan haberler doğruysa, filmin ilk trailer'ı bu hafta yayınlanacak.
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Daniel Richtman, SuperBroMovies hesabından ilk trailerın 15 Ocak’ta yayınlanacağını yazmıştı. Eğer ki bu bilgi doğruysa filmin ilk trailer'ı yarın yayınlanacak. Şu ana kadar, yayınlanacak ilk videoda neler olacağıyla ilgili bilinen şeylerden bir tanesi Jake Gyllenhaal’ın Mysterio karakterinin yer alacağı.
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Spider-Man, Infinity War’da Thanos’a karşı savaşırken toza dönüşmüştü. Sony, Far From Home’un, Endgame’den hemen sonra geçeceğini açıklamıştı. Yani, Örümcek Adam, Nick Fury ve Maria Hill, yeniden dirilecek.

Çıkan bazı haberlere göre Marvel, Sony’nin ikinci Spider-Man filminin yayın tarihini Endgame’e yakın belirlemesinden dolayı pek mutlu değil. Tabii, sadece bu yüzden trailer'ın ertelenmesi pek olası değil. Birkaç gün önce yayınlanan bir raporda, dergi için özel olması gereken sızdırılmış bir Spider-Man 2 fotoğrafının, Sony'nin ilk fragmanın tanıtımını ertelemesine neden olduğunu söylendi. Filmin yayın tarihi ise 5 Temmuz.
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Kaynak : https://bgr.com/2019/01/14/spider-man-far-from-home-first-trailer-release-date-jan-15/
Etiketler: spider-man: far from home, örümce adam: evden uzakta
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