Spider-Man 2 ve Avengers 4'e Dair Fragmanlar Yayınlanabilir

Marvel evreninin merakla beklenen yeni Avengers filmi ile Tom Holland'lı Spider-Man'ın yeni filmlerinin fragmanları bu hafta içinde yayınlanabilir.

Not: Yazı hâlâ Avengers: Infinity War filmini izlememiş olanlar için spoiler içerir.

Son günlerde yapılan bazı haberlerde Captain Marvel’ın yeni fragmanının ve Avengers 4’e dair ilk fragmanın sırasıyla pazartesi ve çarşamba günü geleceği söylenmişti. Marvel, bu haberlerin onayını ise erken yaptı sayılır, Captain Marvel’ın fragmanı Monday Night Football programının arasında yayınladı. Captain Marvel’dan sonra bu hafta Avengers 4’e dair ilk fragmanın da düşmesi bekleniyor. Bazı yeni haberlere göre de yine bu hafta yeni Spider-Man filminin fragmanı da yayınlanacak.

Yeni çıkacak olan Spider-Man: Far From Home filminde, Infinity War’un sonunda hayatta kalan kahramanlardan bazılarının bulunacağı söyleniyor. Bazı Marvel yöneticilerinin açıklamalarına göre Far From Home, Avengers 4’ten sonra vizyona girecek, yani Spider-Man, Avengers 4’te dirilecek.

Infinity War’da küle dönüşen Maria Hill ve Nick Fury’i canlandıran Cobie Smulders ve Samuel L. Jackson’ın bir sonraki filmde görüneceği ise biliniyor.

Super Bro Movies yazarlarından Daniel R. Spider-Man’in yeni fragmanının geleceğiyle ilgili bir tweet attı. Aynı yazar, daha önce Marvel filmleriyle ilgili çeşitli detayları da tweet atmıştı. Ancak Super Bro Movies’in söylediğine göre, Far From Home’un pazarlamasını Sony yapacak, dolayısıyla Marvel’ın diğer filmlerde olduğu gibi çok fazla bir etkisi olmayacak.