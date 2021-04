Disney ile Sony Pictures Entertainment arasında yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı. Sony Pictures Entertainment'in yapımlarını lisanslamayı sağlayan bu iş birliği, Sony Pictures Entertainment'e ait Spider-Man gibi yapımların Disney+ ve Disney'e ait televizyon kanallarında yayınlanmasını kapsıyor.

Kısa bir süre önce hayatımıza girmiş olsa da kullanıcıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Disney+, yeni ve önemli bir iş birliği duyurdu. Bu iş birliği kapsamında Sony Pictures Entertainment ile masaya oturan şirket yetkilileri, Sony Pictures Entertainment'in içeriklerini yayınlayabilmek için lisans anlaşması yaptılar. Bu iş birliği, Spider-Man gibi Sony Pictures Entertainment yapımlarının Disney+'ta yayınlanmasını sağlayacak.

Disney ile Sony Pictures Entertainment arasındaki iş birliği, Spider-Man, Jumanji ve Hotel Transylvania gibi Sony Pictures Entertainment yapımlarının Disney Plus'ta izlenebileceğinin açık bir göstergesi. Ayrıca, bu anlaşma yalnız Disney+ için değil, Disney'in televizyon kanallarını da kapsıyor. Böylelikle Disney tarafından yönetilen televizyon kanalları da Sony Pictures Entertainment içeriklerini yayınlayabilecekler.

2022 ila 2026 yılları arasında yayınlanacak sinema filmleri de lisans kapsamında

Disney'in Sony Pictures Entertainment ile yaptığı anlaşmanın en dikkat çeken yanı, sinema filmleriyle ilgili. Öyle ki Disney, bu anlaşma kapsamında 2022 ila 2026 yılları arasında Sony Pictures Entertainment imzasıyla yayınlanacak olan sinema filmlerini, sahip olduğu kanal ya da platformlar üzerinden sunabilecek.

Ancak bu anlaşma, seyircilerin büyük bir heyecanla beklediği "Spider-Man: No Way Home" ile ilgili kafa karışıklıklarına yol açıyor. Öyle ki bu fim, 17 Aralık 2021'de, yanı söz konusu anlaşma yürürlüğe girmeden yaklaşık 2 hafta önce vizyona girecek. Dolayısı ile Disney+'ta yer alıp almayacağı tam olarak belli değil. Yine de şirketler arasında yapılacak bir görüşme ile bu aralık görmezden gelinebilir ve Spider-Man: No Way Home da Disney+'ta yer alabilir gibi görünüyor.