‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ Altın Küre’yi Kazandı

Sony Pictures’ın animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse filmi gişedeki başarısının yanına bir de Altın Küre eklemeyi başardı.

76. Altın Küre Ödülleri geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu. Animasyon film alanında ödülü kazanan ise Sony Pictures’ın beğenilen filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse oldu. Filmin yapımcısı ve senaristlerinden olan Phil Lord, ödülü alırken “Bu ödülü kazandığımız alternatif bir evrendeyiz.” diyerek salondakileri güldürdü.

Phil Lord ve Chris Miller yaptıkları konuşmada filmlerini fark eden Hollywood Yabancı Basın Derneği’ne, film yapımcılarına, Örümcek-Adam yapımcıları Avi Arad ve Amy Pascal’a, yapımcı Christina Steinberg’e, Miles Morales’in yaratıcıları Brian Michael Bendis ve Sara Pichelli’ye ve Spider-Man’in yaratıcıları Stan Lee lle Steve Ditko’ya da teşekkür etti.

Spider-Man: Into the Spider-Verse filminin En İyi Animasyon Film kategorisinde yarıştığı rakipleri de oldukça dişliydi. Disney Pixar’ın 14 yıl aradan sonra çektiği devam filmi İnanılmaz Aile 2, Walt Disney Animasyon Stüdyoları’ndan Wreck-It Ralph’in devam filmi Ralph Breaks the Internet, Mamoru Hosoda’nın animasyonu Mirai, Wes Anderson’ın stop-motion tekniğiyle yapılmış filmi Isle of Dogs da bu kategoride ödüle adaydı.

Ödülün favorisi olarak ise İnanılmaz Aile 2 gösteriliyordu. 2007 yılından bu yana toplam 8 defa Altın Küreyi kazanan Pixar yine iddialıydı. En İyi Animasyon Film kategorisi eklendiğinden bu yana geçen 12 yılda Walt Disney Animasyon Stüdyoları ise sadece iki defa kazanabilmişti (Frozen ve Zootopia ile).

Ödülün o veya bu şekilde Disney’e gitmediği sadece iki yıl olmuştu. 2012 yılında ödülü Steven Spielberg’in yönettiği Tenten’in Maceraları kaparken, 2015 yılında ise ödülü DreamWorks almıştı (Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2).

Kategoride en çok öne çıkan isimler de İnanılmaz Aile 2 ve Spider-Man: Into the Spider-Verse idi. İnanılmaz Aile 2 ABD içinde 608 milyon dolar ile rekor kırarken, dünya çapında da 1.24 milyar dolar kazanarak en çok kazanan ikinci animasyon film olmuştu. Spider-Man ise eleştirmenlerden en çok olumlu yorumu alan film olarak göze çarpıyordu. İki filmin, gelecek ay yapılacak olan Oscar Ödüllerinde bir kez daha karşı karşıya gelmesi bekleniyor.