Spider-Man: Into The Spider Verse Yılbaşı Albümü

Beyaz perdede başarılı bir grafik yakalayan Örümcek Adam'ın yeni filmi, şimdi de yeni yıl albümüyle sevenlerinin kalbini çalmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren ve Örümcek Adam hayranları tarafından büyük beğeniler alan Spider-Man: Into The Spider Verse filmi, şimdi de yeni yıl şarkıları ile çok konuşulacak gibi gözüküyor. Filmin açılış sahnesinde Peter Parker'ın şaka ile karışık laf attığı bu albümün, gerçek bir albüm olabileceği kimsenin aklına gelmemişti.

Konu Spider-Man olunca, söylediklerinin espri mi yoksa gerçek mi olduğunu anlamak biraz güç. Görünen o ki Spidey, yeni yıl için aslında bize oldukça keyifli bir albümün sinyallerini vermiş. Sony Pictures Animation'ın YouTube kanalında, Spotify ve Apple Music'te çoktan yerini alan, içinde keyifli yeni yıl şarkıları barındıran albüm, dinleyenlerden de olumlu tepkiler alıyor.

Şarkıların isimleri ise tabii ki kahramanımızın şanına yakışır şekilde esprili bir yaklaşımla değiştirilmiş. Albümde meşhur yeni yıl şarkısı "Jingle Bells", “Spidey-Bells” olarak yayınlanırken, birçok farklı sanatçı tarafından seslendirilen, sevilen yeni yıl şarkısı "Have Yourself a Very Little Christmas" parçası da "A Very Spidey Christmas" olarak değiştirilmiş.