Spider-Man, dünya çapında hayranlarını her geçen gün artırırken yeni haberler de adeta dört gözle bekleniyor. Bugün de serinin sevilen Spider-Man'leri Tom Holland, Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın birlikte yer aldığı videoyla 60. yıla özel olarak No Way Home'un bir versiyonunun yayınlanacağı duyuruldu.

Marvel evreninin en sevilen karakterleri arasında ilk sıralarda yer alan Spider-Man geçtiğimiz aylarda son filmiy No Way Home’la büyük bir ilgi görmüştü. Hayranlarını son derece mutlu eden yapım, dünya çapında büyük bir etki yaratmayı başardı.

Bugün ortaya çıkan haberler ise Spider-Man'in hayranları için yeni planlarını mutlu edecek yeni planları olduğunu gösteriyor. Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff adlı yeni bir versiyon için kolları sıvayan Sony, çok yakında yapımı izleyiciyle buluşturacak.

2 Eylül itibarıyla beyaz perdede yerini almaya başlayacak

Serinin sevilen 3 Spider-Man'inin bir araya geldiği görüntüler Spider-Man: No Way Home Twitter hesabından paylaşıldı. Oldukça eğlenceli bir videoya imza atan ve birbirleriyle şakalaşmaktan çekinmeyen üçlü, Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff’ın da duyurusunu yaptı. Spider-Man'in 60. Yılına özel olarak gösterime girecek olan versiyonda, seyircilere oldukça eğlenceli anlar sunulacak.

Yeni versiyonun vizyon tarihi şimdilik yalnızca ABD ve Kanada için 2 Eylül olarak belirlendi. Ancak diğer ülkelerdeki vizyon tarihi için de yakın bir zamanda duyuru yapılması bekleniyor.