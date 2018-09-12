Dünyanın en popüler akıllı telefon aksesuar üreticilerinden Spigen, Apple’ın bu akşam TSİ 20:00’de tanıtacağı 3 iPhone’dan ikisi için kılıf ve ekran koruyucularını fiyatlarıyla listeledi. Firmanın internet sitesindeki kılıflar, yeni iPhone modelleriyle ilgili çoğu bilgiyi doğrular nitelikte.

Apple, tasarımını bir standart haline getirdiği iPhone X’u tanıtalı bugün tam 1 yıl oldu. Firmanın bugün (12 Eylül) tanıtacağı 3 yeni iPhone, bu tasarımdan esinlenilerek dizayn edildi. Apple’ın iPhone serisi için geri dönen S takısı, daha güçlü iPhone modelleri göreceğimize işaret etti.

Spigen ise aylar öncesinde Apple ile yapmış olduğu anlaşmalar gereğinde cihazların ikisi (ayrıca en gözde modelleri) için kılıf ve ekran koruyucularını satışa çıkarttı. Bu iki model doğrudan iPhone X’un halefi olacak iPhone Xs ve 6.5 inçlik ekranı ile bizde “Plus” çağrışımı yapan iPhone Xs Max.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max aksesuarlarının fiyatları 45 dolar ila 15 dolar arasında değişiyor:

Burada dikkat çeken en önemli konu, iPhone Xs Max’in adını ilk defa resmi bir kanaldan duyuyor olmamız. Bu da artık ismin netleştiğini gösteriyor. Diğer taraftan 3. model olması beklenen, alüminyum kasalı, plastik gövdeli, LCD ekranlı ve tek kameralı iPhone (9, XI, Xr) için bir aksesuar bulunmuyor. Bir süre önce diğerlerine kıyasla daha uygun fiyatlı olacak bu iPhone’un biraz geç satışa sunulacağı söylenmişti. Spigen’in henüz aksesuarlarını listememesi bu detayı doğruluyor.

İlgilenen okuyucularımız, Spigen’in yeni iPhone’lar için listelediği aksesuarlara buradan göz atabilirler. iPhone Xs kılıfları 15-40 dolar, iPhone Xs Max kılıfları ise 20-45 dolar arasında değişim gösteriyor.

Bu akşam TSİ 20.00’da gerçekleşecek iPhone lansmanını size aktarmak için burada olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle, takipte kalın :)