Spor Ayakkabılar, Bilekler İçin Zararlı Olabilir

İtalya'da yapılan bir araştırma, spor ayakkabıların aslında o kadar da masum olmadığını çıkarttı. Araştırma, bileklerde yaşanan sorunların nedeninin spor ayakkabılardan kaynaklanabileceğini ortaya koyuyor. Ancak bileklerde yaşanan sorunların tek nedeni spor ayakkabılar değil.

Spor ayakkabılar, gündelik yaşamımızda kurtarıcılarımız olan ürünlerden bir tanesi. Ayakkabı sektörünün önde gelen isimleri, ürettikleri spor ayakkabılarla tüketicilere hem rahat bir yürüyüş imkanı sunduklarını hem de ayak sağlığına yardımcı olduklarını ifade ediyorlar. Ancak bilim insanlarına göre bileklerde yaşanan rahatsızlıkların nedeni, spor ayakkabılarla ilgili olabilir.

İtalya'da bulunan Bologna Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, moden insanların ayak bileklerinin atalarına göre daha az esnek olduğu sonucuna ulaştılar. Bu da modern insanların ayak bileğinin, sakatlanmalara karşı daha dayanıksız olduğu anlamına geliyor. Bilim insanları, bu sonuca ulaşabilmek için 142 farklı antik döneme ait fosillerin 3 boyutlu modellerini incelediler.

Araştırmanın bir numaralı ismi Rita Sorrentino'ya göre bu durumun nedenleri arasında spor ayakkabı kullanımının yaygınlaşması bulunuyor. Ayrıca atalarımıza göre daha az hareket ediyor oluşumuz da bileğimizin esnekliğini azaltmış durumda. Sorrentino'ya göre bu durumların birleşmesi, modern insan bileğinin hem daha az esnek olmasına hem de dayanıklılığının azalmasına neden olmuş durumda.

Sorrentino, eski insanların yaşamlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürdüğünü, bunun da uzun mesafelerde yürüyüş yapmak sayesinde olduğunu ifade ediyor. Üstelik o dönemlerde herhangi bir ayakkabı çeşidinin olmadığını da vurgulayan Sorrentino, eski insanların ayaklarının daha dayanıklı olmasının esas nedeninin bundan kaynaklı olduğunu ifade ediyor.