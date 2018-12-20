En popüler müzik uygulamaları arasında gösterilen Spotify'a lisanssız müzik yayını yaptığı gerekçesiyle çok defa dava açılmıştı. Son suçlamalar ise karşılıklı anlaşma yoluna gidilerek çözülmüş görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma sonucuna göre Spotify, 2018 yılında en çok tercih edilen müzik uygulaması olmuştu. Popüler uygulamanın başı ise zaman zaman lisanssız müzik kullanımı yaptığı gerekçesiyle belaya giriyor. Daha önce de bu konu nedeni ile birçok defa dava edilen şirket, geçtiğimiz sene de Wixen Müzik tarafından mahkemeye verilmişti.

Wixen Müzik şirketi yapımcıları ve sanatçıları konu hakkında şikayetlerini yetkili merciilere taşıdıktan sonra, dava uzun süre devam etmişti. Verilecek tahmini cezanın 1.6 milyar dolar olması beklenen dava, taraflar anlaşmaya varınca düştü. İki firma arasında ne şartlar altında bir anlaşma yapıldığı ve Spotify'ın davacı tarafa ne kadarlık bir ödeme yaptığı açıklanmadı. Wixen Müzik şirketinin yetkilileri ise "Her iki taraf için de kazan-kazan durumunun söz konusu olduğu bir anlaşmaya varıldı" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Spotify, uygunsuz lisans ile hizmet verdiği için daha önce de milyonlarca dolarlık davalarla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Şirket şimdilerde ise aynı problemlerle gelecekte uğraşmamak adına, seçilen parçalar çalarken görsel olarak şarkı sözlerini ve yapımcı bilgilerini paylaşıyor.