Spotify, 2019'da Türkiye'de En Çok Dinlenenleri Açıkladı

Spotify, 2019 sonuna doğru yaklaşırken dünyada en fazla dinlenenlerin yanında Türkiye’de en fazla dinlenenleri de açıkladı. 2019’da Spotify üzerinden Türkiye’de en fazla dinlenen şarkılar ve sanatçılar listesine rapçiler damgasını vurdular.

2019’un bitmesine kısa bir süre varken, Spotify en çok dinlenenler listesini açıklamaya devam ediyor. İlk önce dünyada en çok dinlenenleri açıklayan Spotify, şimdi de Türkiye’nin en çok dinlenenlerini açıkladı.

Bu yıl Spotify üzerinden ülkemizde en çok dinlenen şarkıcılar listesine rapçiler damgasını vurdular. Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar listesinin ilk üç sırasını rapçiler oluşturuyor. Türkiye’de 2019 yılında Spotify üzerinden en çok dinlenen sanatçı Ezhel oldu. Ezhel’in arkasında da Ben Fero ve Sagopa Kajmer yer alıyor. En çok dinlenen sanatçılar listesinin ilk üç sırasında yer alan rapçilerin ardından Sezen Aksu dördüncü olurken, Yüzyüzeyken Konuşuruz beşinci sırada yer aldı.

Spotify üzerinden 2019 yılında Türkiye’de en fazla dinlenen albüm yine bir rapçiye ait. Ben Fero’nun Orman Kanunları albümü, 2019 yılında Türkiye’de Spotify üzerinden en çok dinlenen albüm oldu. Ezhel’in Müptezhel albümü ise Ben Fero’nun Orman Kanunu albümünün ardından ikinci oldu.

2019’da Spotify üzerinden Türkiye’de en çok dinlenen 5 şarkının ilki Ezhel’in Felaket şarkısı oldu. Ezhel’in Felaket’inin ardından bir rap şarkısı olan Norm Ender’in Mekanın Sahibi de listede ikinci oldu. Mekanın Sahibinin arkasından Ben Fero’nun Biladerim İçin listenin üçüncüsü olurken Ufuk Beydemir’in Ay Tenli Kadını dördüncü, Reynmen’in Ela şarkısı listeden beşinci oldu.

Türkiye’de Spotify üzerinden 2019 yılında en çok dinlenen kadın sanatçı ise Sezen Aksu oldu. Sezen Aksu’nun ilk sırasında yer aldığı listenin ikinci ve üçüncü sıralarında ise sırasıyla Billie Eilish ve Ariana Grande yer alıyor. Sıla ve Sertab Erener ise dördüncü ve beşinci sırada yerlerini aldılar.

Türkiye’de 2019 yılında Spotify üzerinden en fazla dinlenen podcastler listesinde Türkçe podcastler bulunmuyor. Türkiye’de 2019 yılında en Spotify üzerinden en çok dinlenen 5 podcastte İngilizce podcastler. Türkiye’den 2019’da en fazla dinlenen podcastler listesinin ilk sırasında Science Vs bulunuyor. Dünyada en fazla dinlenen podcast olan The Joe Budden Podcast with Rory & Mal, Türkiye’de en fazla dinlenen podcastler listesinin ikinci sırasında yer alıyor.

Spotify üzerinden 2019 yılında Türkiye’nin dinlenenleri:

En çok dinlenen sanatçılar:

Ezhel

Ben Fero

Sagopa Kajmer

Sezen Aksu

Yüzyüzeyken Konuşuruz

En çok dinlenen albümler:

Orman Kanunları- Ben Fero

Müptezhel- Ezhel

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?- Billie Eilish

Akustik Travma- Yüzyüzeyken Konuşuruz

Sevda Gibi- Ufuk Beydemir

En çok dinlenen şarkılar:

Felaket- Ezhel

Mekanın Sahibi- Norm Ender

Biladerim İçin- Ben Fero

Ay Tenli Kadın- Ufuk Beydemir

Ela- Reynmen

En çok dinlenen kadın sanatçılar:

Sezen Aksu

Billie Eilish

Ariana Grande

Sıla

Sertab Erener

En çok dinlenen erkek sanatçılar:

Ezhel

Ben Fero

Sagopa Kajmer

Ceza

Şehinşah

En çok dinlenen podcastler: