Spotify, 2019'da Türkiye'de En Çok Dinlenenleri Açıkladı

2019’un bitmesine kısa bir süre varken, Spotify en çok dinlenenler listesini açıklamaya devam ediyor. İlk önce dünyada en çok dinlenenleri açıklayan Spotify, şimdi de Türkiye’nin en çok dinlenenlerini açıkladı.
Bu yıl Spotify üzerinden ülkemizde en çok dinlenen şarkıcılar listesine rapçiler damgasını vurdular. Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar listesinin ilk üç sırasını rapçiler oluşturuyor. Türkiye’de 2019 yılında Spotify üzerinden en çok dinlenen sanatçı Ezhel oldu. Ezhel’in arkasında da Ben Fero ve Sagopa Kajmer yer alıyor. En çok dinlenen sanatçılar listesinin ilk üç sırasında yer alan rapçilerin ardından Sezen Aksu dördüncü olurken, Yüzyüzeyken Konuşuruz beşinci sırada yer aldı.
Spotify üzerinden 2019 yılında Türkiye’de en fazla dinlenen albüm yine bir rapçiye ait. Ben Fero’nun Orman Kanunları albümü, 2019 yılında Türkiye’de Spotify üzerinden en çok dinlenen albüm oldu. Ezhel’in Müptezhel albümü ise Ben Fero’nun Orman Kanunu albümünün ardından ikinci oldu.
2019’da Spotify üzerinden Türkiye’de en çok dinlenen 5 şarkının ilki Ezhel’in Felaket şarkısı oldu. Ezhel’in Felaket’inin ardından bir rap şarkısı olan Norm Ender’in Mekanın Sahibi de listede ikinci oldu. Mekanın Sahibinin arkasından Ben Fero’nun Biladerim İçin listenin üçüncüsü olurken Ufuk Beydemir’in Ay Tenli Kadını dördüncü, Reynmen’in Ela şarkısı listeden beşinci oldu.
Türkiye’de Spotify üzerinden 2019 yılında en çok dinlenen kadın sanatçı ise Sezen Aksu oldu. Sezen Aksu’nun ilk sırasında yer aldığı listenin ikinci ve üçüncü sıralarında ise sırasıyla Billie Eilish ve Ariana Grande yer alıyor. Sıla ve Sertab Erener ise dördüncü ve beşinci sırada yerlerini aldılar.
Spotify, 2019 Yılının En Çok Dinlenenlerini Açıkladı
Türkiye’de 2019 yılında Spotify üzerinden en fazla dinlenen podcastler listesinde Türkçe podcastler bulunmuyor. Türkiye’de 2019 yılında en Spotify üzerinden en çok dinlenen 5 podcastte İngilizce podcastler. Türkiye’den 2019’da en fazla dinlenen podcastler listesinin ilk sırasında Science Vs bulunuyor. Dünyada en fazla dinlenen podcast olan The Joe Budden Podcast with Rory & Mal, Türkiye’de en fazla dinlenen podcastler listesinin ikinci sırasında yer alıyor.
Spotify üzerinden 2019 yılında Türkiye’nin dinlenenleri:
En çok dinlenen sanatçılar:
- Ezhel
- Ben Fero
- Sagopa Kajmer
- Sezen Aksu
- Yüzyüzeyken Konuşuruz
En çok dinlenen albümler:
- Orman Kanunları- Ben Fero
- Müptezhel- Ezhel
- When We All Fall Asleep, Where Do We Go?- Billie Eilish
- Akustik Travma- Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Sevda Gibi- Ufuk Beydemir
En çok dinlenen şarkılar:
- Felaket- Ezhel
- Mekanın Sahibi- Norm Ender
- Biladerim İçin- Ben Fero
- Ay Tenli Kadın- Ufuk Beydemir
- Ela- Reynmen
En çok dinlenen kadın sanatçılar:
- Sezen Aksu
- Billie Eilish
- Ariana Grande
- Sıla
- Sertab Erener
En çok dinlenen erkek sanatçılar:
- Ezhel
- Ben Fero
- Sagopa Kajmer
- Ceza
- Şehinşah
En çok dinlenen podcastler:
- Science Vs
- The Joe Budden Podcast with Rory & Mal
- Mythology
- Serial Killers
- Fest & Flauschig