Spotify, 3.333 Şarkılık İndirme Limitini 9.999'a Çıkardı

Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify, Premium kullanıcıların çevrimdışı parça dinleme limitini 3.333 şarkıdan 9.999'a çekti.

3.333 şarkılık limitten muhtemelen bu güne değin haberdar dahi değildiniz. Nitekim çoğu kullanıcı bu kadar parçayı çevrimdışı da dinlemek için kaydetmiyor bile. Ancak, gecesini gündüzünü Spotify'da geçiren odyofillerin uzunca süredir beklediği limit artışı sonunda gerçekleşti.

Spotify'ın kullanıcılara müjdesi bununla da sınırlı değil. Normalde Spotify Premium hesabınızı 3 farklı cihazda aktif edebiliyordunuz. Spotify, son yeniliklerle bu sayıyı 5'e çıkardı. Böylece toplamda 5 farklı cihazda 50.000 şarkıya kadar çevrimdışı şarkı depolama imkanına sahipsiniz.

Bir süredir 'reklam geçme' özelliğini test eden ve yakın zamanda kullanıcılarla buluşturması beklenen Spotify, 'müşteri dostu' politika gütmeye devam edecek gibi görünüyor. Bu tip güzel yeniliklerden de en çok son kullanıcı nasiplenecektir.