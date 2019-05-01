Spotify'a Her Gün 40 Bin Şarkı Yükleniyor

Günümüzün en popüler müzik dinleme platformlarından Spotify'a günde 40 bin şarkı yükleniyor.

Bir müzik blogu olan Pigeon and Planes’in resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşıma göre, popüler müzik platformu Spotify’a günde yaklaşık 40 bin şarkı yükleniyor.Yani platforma bir sene içerisinde kabaca 14,6 milyon şarkı yükleniyor. Şirketin web sitesinde yer alan bilgiye göre şu an platformda 50 milyon şarkı bulunuyor.

2014 yılından ortaya çıkan bir istatistik ise platformun ne kadar büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Bundan yaklaşık 5 sene önce Spotify’a günde 20.000 şarkı yükleniyordu.

Şirket yaptığı duyuruda 100 milyon ücretli üye barajını geçtiğini söylemişti ancak yayınlanan finansal raporlara göre platform 2019’un birinci çeyreğinde kâr elde etmeyi başaramadı.