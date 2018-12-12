Spotify Açıkladı: İşte 2018’de Türkiye’nin Müzik Tercihleri

Müzik uygulamaları arasında başı çekenlerden birisi olan Spotify, her yıl, yıl sonunun yaklaşmasıyla beraber yıla damgasını vuran şarkıcıları, şarkıları, çalma listelerini ve bazı dikkat çekici bilgileri paylaşıyor. Spotify, bu yıl açıkladığı verilerin arasına yaş grupları ve aylara göre öne çıkan sanatçıları, çalma listelerine en çok eklenen şarkıları ve en çok paylaşılan şarkıları da ekledi.
Türkiye’de 2018 Yılında Spotify Çalma Listelerine En Çok Eklenen Şarkılar
- Geceler - Ezhel
- Heyecanı Yok - Gazapizm
- Yalnız Çiçek - Aleyna Tilki
- İmkansızım - Ezhel
- Hiç ışık Yok - No.1
2018 Yılında Spotify’da En Çok Paylaşılan Şarkılar
- Boş Gemiler - Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Dinle Beni Bi’ - Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Mary Jane (Radio Edit) - Burry Soprano
- Yalnız Çiçek - Aleyna Tilki
- Bodrum - Yüzyüzeyken Konuşuruz
Spotify’da 2018 Yılında Türkiye’de Yaş Gruplarına Göre En Çok Dinlenen Şarkılar
- 0-17 Yaş: Ezhel - Geceler
- 18-24 Yaş: Ezhel - Geceler
- 25-29 Yaş: Ezhel - Geceler
- 30-34 Yaş: Emrah Karaduman & Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek
- 35-44 Yaş: Emrah Karaduman & Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek
- 45-54 Yaş: Young Thug & Carmila Cabello - Havana
Spotify’da En Çok Takipçisi Olan Şarkıcılar
- Sezen Aksu
- Tarkan
- Sıla
- Ahmet Kaya
- Rihanna
Spotify’da 2018 Yılında Türkiye’de En Çok Yeni Takipçi Edinen Sanatçılar
- Sezen Aksu
- Tarkan
- Ezhel
- Ahmet Kaya
- Sıla
Spotify’da yılın ilk 10 aylık kısmında aylık olarak en çok dinlenen sanatçı, mart hariç her ay Ezhel oldu. Mart ayında ise en çok Edis dinlendi.