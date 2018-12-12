Spotify Açıkladı: İşte 2018’de Türkiye’nin Müzik Tercihleri

Her yılın sonunda hem dünya geneli için hem de Türkiye için elde ettiği verileri paylaşan Spotify, 2018 yılını da boş geçmedi.

Müzik uygulamaları arasında başı çekenlerden birisi olan Spotify, her yıl, yıl sonunun yaklaşmasıyla beraber yıla damgasını vuran şarkıcıları, şarkıları, çalma listelerini ve bazı dikkat çekici bilgileri paylaşıyor. Spotify, bu yıl açıkladığı verilerin arasına yaş grupları ve aylara göre öne çıkan sanatçıları, çalma listelerine en çok eklenen şarkıları ve en çok paylaşılan şarkıları da ekledi.

Türkiye’de 2018 Yılında Spotify Çalma Listelerine En Çok Eklenen Şarkılar

Geceler - Ezhel

Heyecanı Yok - Gazapizm

Yalnız Çiçek - Aleyna Tilki

İmkansızım - Ezhel

Hiç ışık Yok - No.1

2018 Yılında Spotify’da En Çok Paylaşılan Şarkılar

Boş Gemiler - Yüzyüzeyken Konuşuruz

Dinle Beni Bi’ - Yüzyüzeyken Konuşuruz

Mary Jane (Radio Edit) - Burry Soprano

Yalnız Çiçek - Aleyna Tilki

Bodrum - Yüzyüzeyken Konuşuruz

Spotify’da 2018 Yılında Türkiye’de Yaş Gruplarına Göre En Çok Dinlenen Şarkılar

0-17 Yaş: Ezhel - Geceler

18-24 Yaş: Ezhel - Geceler

25-29 Yaş: Ezhel - Geceler

30-34 Yaş: Emrah Karaduman & Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek

35-44 Yaş: Emrah Karaduman & Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek

45-54 Yaş: Young Thug & Carmila Cabello - Havana

Spotify’da En Çok Takipçisi Olan Şarkıcılar

Sezen Aksu

Tarkan

Sıla

Ahmet Kaya

Rihanna

Spotify’da 2018 Yılında Türkiye’de En Çok Yeni Takipçi Edinen Sanatçılar

Sezen Aksu

Tarkan

Ezhel

Ahmet Kaya

Sıla

Spotify’da yılın ilk 10 aylık kısmında aylık olarak en çok dinlenen sanatçı, mart hariç her ay Ezhel oldu. Mart ayında ise en çok Edis dinlendi.