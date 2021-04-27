Spotify, ABD'deki "Aile" paketi kullanıcılarına zam yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, bu abonelik paketine 30 Nisan itibarıyla 1 dolar pahalıya sahip olacaklar. Şirket yetkilileri, Avrupa Birliği ülkeleri ile İngiltere'de de zam yapılacağını açıklarken, bu durumun Türkiye'yi de etkileyeceğini söylemek gerek.

Son yılların en popüler çevrimiçi müzik platformlarından Spotify, kullanıcıları tedirgin etmeye başlayan bir adım attı. Platform tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, 30 Nisan itibarıyla ABD'deki kullanıcılarının "Aile" paketlerine zam yapacak. Buna göre aynı çatı altında yaşayan kullanıcılar, Spotify'ın Aile paketine artık 15,99 dolar karşılığında sahip olacaklar. Bu tutar, şimdiye kadar 14.99 dolardı.

Spotify tarafından yapılan açıklama, platformun Aile paketine yalnızca 1 dolarlık mütevazı bir miktarda zam yapıyor olsa da yaşanan bu olay, yalnızca ABD'deki kullanıcıları etkilemiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yakın bir gelecekte tüm Avrupa Birliği üyeleri ile İngiltere'de de zam haberleri verilecek. Spotify, bu bölgelerdeki zammın tüm paketler için geçerli olacağını ifade ediyor.

"Gelen talebi karşılamak için zam yaptık"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Spotify yetkilileri, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenmiş abonelik paketleri sunduklarını, bu paketlerin kendine göre fiyatlandırma politikaları olduğunu söylediler. Spotify'a olan talebin her gün biraz daha arttığını bildiren yetkililer, artan talebi karşılayabilmek adına böyle bir şey yapmak zorunda kaldıklarını açıkladılar.

Spotify, şu an için Türkiye'de dört farklı abonelik paketine imkan tanıyor. Bunların en ucuzu 8,99 TL ile öğrenci paketi olarak karşımıza çıkarken, bireysel paket 17,99 TL, duo 23,99 TL ve aile paketi de 29,99 TL olarak faturalandırılıyor. Muhtemelen Avrupa Birliği ve İngiltere'ye gelecek zam Türkiye'yi de etkileyecek ve ülkemizdeki Spotify kullanıcıları, yakın bir gelecekte zamlı fiyatlarla tanışmış olacaklar.