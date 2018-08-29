Spotify, arkadaşlarınızın yakın zamanda dinlediği müzikleri görüntüleyebilecek ve emojiler ile tepkiler verebileceğiniz Haftalık Arkadaşlar özelliğini Android sürümü için test etmeye başladı.

Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik servisi olan Spotify, bu yılın başında yayınladığı bir güncelleme ile iOS uygulamasına ‘Friends Weekly’ (Haftalık Arkadaşlar) özelliğini getirmiş ve özelliği küçük bir kullanıcı grubuyla test etmeye başlamıştı. Haftalık Arkadaşlar özelliği şimdi de Spotify Android beta sürümünde test edilmeye başlandı.

Haftalık Arkadaşlar özelliği nedir?

Haftalık Arkadaşlar özelliği, Spotify kullanıcılarına arkadaşlarının yakın zamanda dinlediği şarkıları kişiselleştirilmiş bir çalma listesinde gösterir. Böylece Spotify içindeki sosyal etkileşim biraz daha artmış olur. Liste, kullanıcıya göre kişiselleştirildiğinden hoşunuza gidecek bir müzikle karşılaşma olasılığınız oldukça yüksektir.

Haftalık Arkadaşlar özelliğini nasıl test edebilirsiniz?

Buraya tıklayarak Spotify betaya ait ADB komutlarına ulaşabilir, bu komutları göndererek özelliği test edebilirsiniz. Ayrıca Nova Launcher gibi özelliğin dahili olarak yer aldığı bir etkinlik başlatıcısı da kullanabilirsiniz. Ancak Haftalık Arkadaşlar özelliğini test etmenin en kolay yolu buraya tıklayarak en son Spotify beta uygulamasının APK dosyasını indirmek.