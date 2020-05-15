2017 yılında Apple'ın tarayıcısı Safari'nin web oynatıcısını bilinmeyen sebeplerle desteklemeyi bırakan Spotify, tarayıcıyı yeniden desteklemeye başladı. Neden böyle bir karar aldığı bilinmeyen şirketin, bu sorunu iki yılı aşkın süredir neden çözmediği de merak konusu.

İki yıldan fazla süren uyumsuzluk sürecinin ardından Spotify, Apple’ın tarayıcısı Safari için web oynatıcısı desteğini sonunda geri getiriyor. Kısa süre önce Spotify’ın "Web oynatıcısı nasıl kullanılır?" sayfasında bulunan ‘desteklenen tarayıcılar’ arasına Safari de eklendi.

Spotify web oynatıcısı 2017'den beri Safari'de kullanılamıyordu. Uygulamanın kullanıcıları, “Bu tarayıcı Spotify web oynatıcısını desteklemiyor. Tarayıcınızı değiştirin veya Spotify uygulamasını indirin” uyarısıyla karşılaşıyorlardı. Bu süre boyunca Spotify’ın web oynatıcısına yalnızca Firefox, Chrome, Opera ve Edge aracılığıyla erişilebildi. Spotify, hizmetinin neden Safari ile kullanılamadığını hiçbir zaman açıklamadı.

Spotify, Kids uygulamasında da güncellemeler yapıyor:

Spotify’ın destek sayfasında, kullanıcıların sorunla karşılaşılırsa tarayıcılarını güncellemeleri gerektiği belirtildi. Spotify’ın son güncellemeleri, sadece bununla sınırlı değil. Spotify, çocuklar için yayınladığı Spotify Kids uygulaması üzerinde ebeveynlerin kontrolünü artırıyor. Çocukların zararlı içeriklerden uzak durmasını kolaylaştıran uygulama, ebeveynlere çocukların dinleme geçmişlerini inceleme imkânı ve belli parçaları engelleme özelliği getiriyor.

Popüler müzik hizmeti Spotify, Apple Music'in güçlü bir rakibi. Bu yılın şubat ayında Spotify, 124 milyon Premium aboneye ulaştığını bildirdi. Apple yöneticileriyse geçen yılın haziran ayında yaptıkları son açıklamalarda ücretli abone sayısının 60 milyon olduğunu bildirdi.

Spotify'dan yapılan açıklamalarda 2020 yılının ilk çeyreğindeki gelirinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu ifade edildi. Şirket, bu geliri aylık 286 milyon aktif kullanıcı sayesinde elde etmiş durumda. Spotify’ın toplam abone sayısı; Premium üyeleri ve reklam destekli abonelerle birlikte 293 milyon kişi.