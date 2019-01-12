Müzik dağıtım şirketi Spotify, aylık aktif kullanıcı sayısını duyurdu.

Kütüphanesinde 40 milyondan fazla parça bulunduran aylık abonelik sistemine dayalı müzik dağıtımı yapan Spotify, dün açıkladığına göre, aylık 200 milyon aktif kullanıcı sayısına erişti. Bunların 113 milyonu Spotify'ı reklamlar ile ücretsiz bir şekilde kullanırken, 87 milyon kullanıcı ise premium üyelik satın alarak müzik keyfini doyasıya yaşıyor.

Spotify'ın Premium üyeliği ile kullanıcılar müzikleri cihazlarına indirerek internete ihtiyaç duymadan da müziklerini dinleyebiliyorlar. Yurtdışında aylık 9.99$ ücrete sahip olan Spotify Premium, ülkemizde ise 14.99 TL fiyata sahip. Üniversite öğrencileri için indirim uygulayan Spotify, sonu "edu.tr" ile biten üniversitelere ait mail adreslerine (alan adları) sahip olan öğrenciler için aylık %50 indirimle 6.99 TL ücret talep ediyor.

Dünya genelinde 78 ülkede hizmet veren Spotfiy, geçen yılın Ocak ayı içerisinde toplamda 140 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve bunun 70 milyonunun Premium kullanıcı olduğunu açıklamıştı. 2008 yılında bu yana müziği bizlerle buluşturan Spotify'ın hala böyle bir ivmeyle çalışmalarına devam ediyor olması birçok çevre tarafından ayakta alkışlanıyor.