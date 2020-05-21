Spotify Çalışanları, Yıl Sonuna Kadar Evden Çalışabilecek

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket çalışanlarının evden çalışmasına karar vermişti. Koronavirüse karşı alınan önlemler azaltılmaya başlarken bazı şirketler çalışanlarını ofislerine geri çağırmaya karar verdi. Spotify ise çalışanlarının isterlerse yıl sonuna kadar evden çalışabileceklerini açıkladı.

Tüm dünyada etkisini güçlü bir şekilde hissettiren koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler yavaş yavaş gevşetilmeye başlandı. Alınan bu önlemler kapsamında birçok şirketin çalışanı, salgın boyunca evden çalışmıştı. Önlemler gevşetilmeye başlatılınca da bu çalışanlar, uzun bir aradan sonra ofiste çalışma gerçeğiyle yüzleştiler.

Bazı şirketler de çalışanlarını mağdur etmemek adına yıl sonuna kadar evden çalışmalarına olanak tanımıştı. Spotify da Facebook ve Google gibi güçlü şirketlerin arasına katılarak çalışanlarının isterse yıl sonuna kadar evden çalışabileceklerini belirtti. Twitter ise bu uygulamayı bir adım daha uzağa taşıyarak çalışanların işlerini yaptıkları takdirde süresiz olarak evde çalışabileceklerini belirtmişti.

Spotify, 79 ülkede faaliyet gösteriyor:

Spotify yetkilisi, yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi: "Bugünün erken saatlerinde, dünya çapındaki tüm Spotify çalışanları için evden çalışma uygulamamızı genişlettiğimizi duyurduk. Bizler, her şehrin yerel yönetim rehberini izleyeceğiz ve şehirler güvenli hâle geçince kademeli olarak ofislerimizi açacağız. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimiz. Hiçbir çalışanımızın ofise gelmesi gerekmiyor ve isterlerse yıl sonuna kadar evden çalışmayı seçebilirler."

Spotify'ın toplamda 79 ülkeye dağılmış ofisleri bulunuyor. 4.405 çalışanı bünyesinde barındıran şirketin bu çalışanlarının neredeyse yarısı ABD'deyken diğer büyük bir kısmı da İsveç'te bulunuyor. Buradan da anlaşılacağı üzere birçok ülkede faaliyet gösteren Spotify da virüsten nasibini alan şirketlerin arasında bulunuyor.

Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının ekonomiye etkisinden dolayı işe alımları yavaşlatacağını ve %30 oranında iş gücü azalmasına gidildiğini belirtmişti. Şirket her ne kadar böyle dese de bir şirket yetkilisi Spotify'da işe alımların hâlâ devam ettiğini ve toplam iş gücünün %15 kadar artacağını söyledi. İki tarafın bu çatışan söylemleriyse kafa karışıklığına neden oldu.