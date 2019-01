Spotify, geçtiğimiz günlerde yaşanan çalma listelerinde ortaya çıkan sahte sanatçılar ve garip isimli gruplar sorununu kabul etti. Gerçekte var olmayan bu sanatçı ve gruplar, bir süredir kullanıcılara ait çalma listelerinde ortaya çıkıyordu.

Geçtiğimiz yıl, Spotify'da ortaya çıkan bir açıktan faydalanan bilgisayar korsanı, yüklediği şarkıyı sahte kullanıcılara dinleterek, Spotify üzerinden yüz binlerce lira kazanmıştı. Son dönemde ortaya çıkan sahte sanatçıların da bu olaya benzer bir girişim olabileceği düşünülüyor. Gerçekte olmayan sanatçılara ve gruplara ait parçalar, otomatik olarak oynatıldığında Spotify üzerinden gelir elde ediliyor olabilir.

Az sözlü ya da tamamen enstrümantal parçalar yayınlayan Bergenulo Five, Bratte Night, DJ Bruej ve Doublin Night gibi isimlere sahip sahte sanatçıların genel bir kapak resmi ve açıklayıcı olmayan şarkı isimleri göze çarpıyor. BBC'de yer alan habere göre Bergenulo Five isimli sahte sanatçı, neredeyse 60.000 kez dinlenmiş durumda.

Bergenulo Five, Bratte Night, DJ Bruej ve Doublin Night adındaki bu sanatçıların ve grupların, ilginç bir şekilde Spotify dışında hiçbir yerde adı geçmiyor. Sosyal medyanın müzisyenler ve dinleyiciler arasında bağlantı kurmada çok önemli bir rol üstlendiği bu zamanda, bu sanatçıların sosyal medya hesaplarının olmaması sahte olduklarının bir işareti olarak gösteriliyor. Bir anda ortaya çıkan bu sanatçıların gerçek fotoğrafları bile yok.

Bir şekilde çalma listelerine dahil olan bu gizemli sanatçıların binlerce dinleyiciyi etkilediği düşünülüyor. Bazı kullanıcılar, hesaplarının saldırıya uğradığını düşünerek durumu Spotify'a rapor ediyor. Ayrıca bazı Twitter kullanıcıları, bu durumu açıklayan Tweetler atmış durumda. FossilArcade isimli kullancının attığı Tweet de bunlardan biri.

Spotify'ı etiketleyip DJ Echores ve Bergenulo Five'ın kim olduğunu bilmediğini belirten FossilArcade, hesabının saldırıya uğradığını belirtti.

Spotify ise durum hakkında çok bilgi vermeyen bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada anormal bir akış etkinliği tespit edildiği ve buna sebep olan sanatçıların platformdan kaldırıldığı ifadelerine yer verildi.

Spotify'ın BBC'ye verdiği demeçte ise "Hizmetimizde yaşanan yapay manipülasyonları son derece ciddiye alıyoruz. Bu tür bir faaliyet tespit edildiğinde, olayı çok yönlü şekilde araştırıp öyle karar veriyoruz. Adı geçen sanatçılar platformdan kaldırıldı çünkü içerikleriyle alakalı anormal bir yayın etkinliği tespit ettik. " ifadeleri kullanıldı.

BBC'de yer alan haberde, 60.000 kez dinlenen Bergenulo Five'ın 600 $ civarında kazanç elde edebileceği belirtiliyor. Spotify üzerinde Sunshine Here ve Hit It Now isimlerinde iki albümü bulunan bu sahte sanatçının her iki albümü de 40'tan fazla şarkı içeriyordu. Spotify'ın yaşananlar hakkında önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir açıklama yapması bekleniyor.