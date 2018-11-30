Spotify, Cihazınızda Bulunan Müzikleri de Oynatabilecek

Aylık abonelik sistemine dayalı müzik deneyimi sunan Spotify, Android cihazlar için yenilikler getiriyor.

Spotify'ın müzik arşivinde, neredeyse aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Neredeyse dedik çünkü bazı durumlarda, aranılan her müzik Spotify'da bulunamayabiliyor. Buna çare olarak Spotify artık PC'deki müzik dosyalarınızı da içeren çalma listeleri oluşturmanıza izin verecek.

Tersine mühendislik çalışmalarıyla tanınan uzman Jane Wong, Spotify'ın Android uygulamasında da aynı özelliğin var olduğunu keşfetti. Ayarlar altında "Müziğinizi içe aktarın" seçeneğini keşfeden Jane Wong, bu seçeneğe tıklandığında "Bu cihazdan kendi müziklerinizi ekleyin" ibaresinin çıktığını fark etmiş. Bu adımdan sonra ise daha önce bulunmayan bir arayüz sayesinde, cihazınızda bulunan müzikleri çalma listelerinize ekleyebiliyorsunuz.

Jane Wong aynı zamanda Kütüphane'nin yeni, sekmeli bir görünüme kavuşacağını ve PodCast'lerin daha sonra dinlenebilmek üzere kaydedilebilmesini sağlayan bir özelliğin geleceğini de keşfetti. Bu özelliklerin ne zaman geleceği bilinmemekle beraber, özelliklerin son kullanıcıyla buluşmasının haftalar hatta aylar alması muhtemel.