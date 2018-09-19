Spotify, iş yerinde cinsiyet ayrımcılığı yaptığı iddiaları ile suçlanıyor. Bu sebepten dolayı çalışanı ile davalık olan firma, oldukça ciddi sebepler ile yargılanıyor.

Oldukça yanlış ve akıl dışı olmasına karşın hala daha günümüzde cinsiyet ayrımı yaşanıyor. Ülke veya firma fark etmeksizin karşımıza çıkan bu durum, şimdi de Spotify’ın çalışanı ile davalık olmasına yol açtı. Eski satış müdürü Hong Perez, firmanın erkek çalışanlarını kayırdığı iddiası ile Spotify’ı mahkemeye verdi.

Erkek yöneticilerin kayırıldığını belirten Perez, erkek çalışanlara daha fazla tazminat ödendiğini ve cinsel taciz iddialarına rağmen çok sayıda erkek çalışanın çok az ceza aldığını ve hatta olayın ardından bir çalışanın terfi dahi aldığını ifade etti. Bu durumun çalışma kültürüne aykırı olduğunu belirten ve bu sebeple de hakkını arayan Perez, örneklerini çoğaltabileceğini ve bu sebeple de işten uzaklaştırıldığını öne sürdü. Deyim yerindeyse gerçekleri öne sürdüğü için günah keçisi ilan edilen Perez, ifadelerinde herhangi bir düzeydeki ayrımcılığa göz yummayacağı gerçeğine de yer verdi.

Spotify’ın hedef alındığı iddialar mahkeme yönünde nasıl sonuçlanır bilinmez ancak bunlar ciddi anlamda zan altında bırakacak türden açıklamalar. Öte yandan toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve taciz iddiaları, teknoloji şirketlerinde yeni bir şey değil. Benzer olayların daha önce de yaşandığı iş dünyasında, bir an önce bu tür davranışların son bulmasını diliyoruz.